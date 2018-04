Video-Analyse: Wie wird sich der Handelskrieg auf Nasdaq und S&P 500 auswirken?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Wie wird sich der Handelskrieg auf Nasdaq und S&P 500 auswirken?

John Gossen analysiert in diesem Video von finanztrends.tv die Auswirkungen des eskalierenden Handelskrieges zwischen USA und China für die Kursentwicklung der wichtigsten US-amerikanischen Leitindizes S&P 500 und Nasdaq. Wo befinden sich nun die entscheidenden Kursmarken? An welchem Punkt sollten Anleger einsteigen oder aussteigen? Wie werden sich die Kurse in den ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von John Gossen.