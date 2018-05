Video-Analyse: Deutsche Beteiligungs AG

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Beteiligungs AG":

Die Deutsche Beteiligungs AG (kurz: DBAG) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Aktie notiert im SDAX. Die DBAG investiert als aktivster und größter Private Equity-Investor im deutschen Mittelstand in verschiedenste Sektoren (u. a. Automotive, Konsumgüter, Industrielle Fertigung).

Momentan präsentiert sich die Aktie noch als fallendes Messer. Im Video verrate ich Ihnen, wo erste Kaufchancen liegen!

Text vorlesen