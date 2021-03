Victory Square Technologies Aktie: Magisches Erlebnis zu schaffen!

Victory Square Technologies Inc. (OTC:VSQTF) Portfoliounternehmen Fantasy 360 Technologies Inc. DBA Immersive Tech (“Immersive”) arbeitet mit dem YouTube-Influencerund prominenten Magier Chris Ramsay zusammen, um ein immersives Erlebnis zu schaffen. YouTube ist im Besitz von Alphabet Inc(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)

Was geschah: Chris Ramsay, bekannt für seine Illusionsvideos und Tutorials, hat das Startup-Unternehmen Immersive Tech ausgewählt, um ein immersives Erlebnis zu schaffen, das über Ramsays ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung