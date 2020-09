Victory Square Health gibt ein Update zum Fortschritt bei der Entwicklung seines Covid-19-Tests

Weitere Suchergebnisse zu "Dr. Hönle":

Quelle: IRW Press

Das Unternehmen meldet die ersten 2 Millionen (2.000.000) Bestellungen für seinen Safetest Covid-19™-Test in Brasilien.

Vancouver, British Columbia, 21. September 2020 (Globe Newswire) – Victory Square Health Inc. („VS Health“ oder das „Unternehmen“) – ein Portfolio-Unternehmen von Victory Square Technologies Inc. („Victory Square“) (CSE:VST) (OTC:VSQTF) (FWB:6F6) gab heute bekannt, dass es 2 Millionen (2.000.000) Bestellungen für seinen Safetest Covid-19™-Test in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



