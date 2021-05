VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF: Kaufen, verkaufen oder halten?

Für die Aktie VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF wird am 01.05.2021, 12:49 Uhr, ein Kurs von 56.68 USD geführt.

Die Aussichten für VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF-Aktie ein Durchschnitt von 46,63 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 56,68 USD (+21,55 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (54,06 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,85 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF-RSI ist mit einer Ausprägung von 42,77 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 27,76, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Buy" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

