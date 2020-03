VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF: Das ist ein Hammer

Für die Aktie VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF stehen per 15.03.2020, 18:44 Uhr 41.86 USD zu Buche.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An drei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF-Aktie hat einen Wert von 77,61. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (73,57). Wie auch beim RSI7 ist VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF auf dieser Basis überkauft (Wert: 73,57). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 46,42 USD, womit der Kurs der Aktie (41,82 USD) um -9,91 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 47,06 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -11,13 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

Anzeige Ist VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF jetzt ein Kauf? Oder sollten Sie lieber direkt raus aus VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF?

Hier finden Sie die exklusive VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF Sonderanalyse mit der direkten Handlungsempfehlung für Sie als Investor.

Jetzt hier klicken und über diesen Link die charttechnische und fundamentale Einschätzung von VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF kostenlos sichern