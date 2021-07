VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF: Reagiert die Aktie?

An derBörse notiert VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF per 16.07.2021, 02:24 Uhr bei 64.6 USD.

Unser Analystenteam hat VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 58,1 USD, womit der Kurs der Aktie (64,6 USD) um +11,19 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 65,6 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,52 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 58,46 Punkten, was bedeutet, dass die VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 59). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Damit erhält VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF?

Wie wird sich VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF Aktie.

