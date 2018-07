VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Für die Aktie VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ GM am 24.07.2018 ein Kurs von 24,46 USD geführt.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd-Aktie beträgt dieser aktuell 25,69 USD. Der letzte Schlusskurs (24,46 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-4,79 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (24,65 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,77 Prozent), somit erhält die VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. In Summe wird VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

