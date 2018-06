München (ots) -Adriana Lima ist eines der bestbezahltesten Models der Welt. Dabeisieht die 37-Jährige stets wie aus dem Ei gepellt aus. In deraktuellen JOY (EVT 01.06.) verrät der Victoria's-Secret-Engelexklusiv seine Beauty-Secrets."Ich lebe in Miami - da scheint immer die Sonne. Sonnencreme istalso ein Muss", so die Brasilianerin über ihre Beauty-Routine. "Undich habe eine richtige Obsession für Öl und benutze es als täglicheFeuchtigkeitspflege. Ich trage es schon unter der Dusche im Gesicht,auf dem Körper und in den Haaren auf. Außerdem ist viel Wassertrinken und ein regelmäßiges Workout wichtig, um den Körper zuentgiften. Das gibt Glow! Ich schmiere mich sogar vor dem Sport mitÖl ein, um noch mehr zu schwitzen!" Ihre Liebe für Lippenstift hatAdriana Lima von ihrer Mutter geerbt. "Meine Mum ist jeden Morgenaufgestanden und hat als Erstes zum Lippenstift gegriffen. Und ichgehe auch nie ohne Farbe auf den Lippen aus dem Haus! Ich habe immermindestens fünf verschiedene Lipsticks in der Handtasche - von Beigebis Rot."Auf die Frage, ob es ein Produkt gibt, ohne das sie nicht lebenkann, antwortet das Model: "Definitiv Mascara!"Hinweis für die Redaktionen:Die neue JOY-Ausgabe (07/2018) ist ab dem 1. Juni im Handel. DieseMeldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichung frei.Über JOYDer Name ist Programm, denn JOY setzt Trends und macht gute Laune.Das Magazin begeistert moderne und dynamische Frauen mit einemeinzigartigen Themenmix, der immer wieder auf außergewöhnliche underfrischend andere Weise in Szene gesetzt wird. In lebendiger Optikpräsentieren sich die raffiniertesten Beauty-Looks, die hippstenFashion-Trends sowie die spannendsten People Stories. Experimentier-und konsumfreudige JOY-Frauen lieben es, sich selbst immer wieder neuzu inszenieren und setzen deshalb auf die hohe Trendkompetenz vonJOY! Der große Erfolg von JOY wurde Grundlage für dieInternationalisierung des Trendmagazins, das mittlerweile in siebenLändern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna StoermerUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupwww.bauermedia.comOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell