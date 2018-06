Hamburg (ots) -Zum Finale der RTL-Show "Let's Dance" am Freitag zieht VictoriaSwarovski, 26, Bilanz über ihre Premiere als Moderatorin. Anfangswaren der Österreicherin einige Pannen unterlaufen, so hatte siewährend der Live-Sendung eine Telefonnummer vergessen. Dazu sagt siediese Woche in GALA (Heft 24/2018, ab morgen im Handel): "So etwasist natürlich großer Mist und sollte auch nicht passieren. Es hilftaber nicht, in den Rückspiegel zu schauen, sonst passieren weitereFehler."Gegen das Lampenfieber helfe ihr das Gebet, übrigens ein Ritual,das sie auch in ihrem Alltag pflegt: "Ich bin mir sicher, dassMenschen wie mein Opa oder der Vater meines Ehemannes mich aus demHimmel unterstützen, und für diese Hilfe bedanke ich mich. Ich betejeden Abend ganz brav. Es gibt keinen Abend, an dem ich das nichttue."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell