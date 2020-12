Victoria Gold: GDXJ-Indexaufnahme

Quelle: IRW Press

Toronto, Ontario. 17. Dezember 2020. Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) („Victoria“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-corp/) stellt ein Unternehmensupdate bereit.

GDXJ-Indexaufnahme

Victoria gibt bekannt, dass das Unternehmen in den VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF („GDXJ“) aufgenommen wird. Victoria wird nach Marktschluss am 18. Dezember 2020 in den GDXJ-Index aufgenommen.

John McConnell, President und CEO, kommentierte: „Die Aufnahme in den GDXJ ist ein