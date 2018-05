Victoria Dockside setzt Maßstäbe mit Bürokonzept und rekordverdächtigen Mietsummen

Adrian Cheng löst erste Welle der Begeisterung für den Kunst- undDesignbezirk aus, der sich über 3 Millionen Quadratfuß (ca. 280.000Quadratmeter) erstrecktHong Kong (ots/PRNewswire) - Im Anschluss an dieLaunchveranstaltung, die im April 2018 stattfand, erzielte VictoriaDockside, der ambitionierte, 3 Millionen Quadratfuß große (ca.280.000 Quadratmeter), 20 Milliarden HKD (2,6 Milliarden USD)schwere, global ausgerichtete Kunst- und Designbezirk entlang desikonischen Hongkonger Hafenviertels, einen neuen Rekord fürBüromietpreise in Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Zwei neue Pächter im K11Atelier, der sich innerhalb des Victoria Dockside-Areals befindet,nehmen über 10.000 Quadratfuß (ca. 930 Quadratmeter) an Bürofläche zueinem rekordverdächtigen Mietpreis von 120 HKD pro Quadratfuß inAnspruch, der bisher höchste Mietpreis in Tsim Sha Tsui bzw. derRegion Kowloon.Victoria Dockside, entwickelt von Adrian Cheng, K11-Gründer,Executive Vice Chairman und General Manager von New WorldDevelopment, ist eines der umfassendsten Sanierungsprojekte derGeschichte Hong Kongs und setzt neue Maßstäbe für Bürolandschaften,kulturelle Veranstaltungen sowie wie Angebote aus den Bereichen Kunstund Design, um die Arbeitnehmergeneration von morgen, globaleMillenials und kreative Talente zusammenzubringen. Wenn sich 2019 dieTore vollständig öffnen, wird Victoria Dockside eine neueKulturdestination von Weltcharakter darstellen und kulturellesNeuland in Hong Kong erschließen.Nachdem am 26. April 2018 der Beginn der ersten Phase des VictoriaDockside-Projekts bekanntgegeben wurde, schlossen sich über 1000lokale und internationale Influencer und Gäste aus der Kunstszene,dem kreativen Medienbereich sowie verschiedenen weiterenLifestyle-Bereichen auf der Make Waves-Party im K11 Atelier, demersten Bürogebäude unter der Marke K11, dem K11-Gründer, ExecutiveVice Chairman und General Manager von New World Development AdrianCheng an. Das K11 Atelier befindet sich innerhalb des VictoriaDockside-Areals und vereint als erster Arbeitsplatz Kunst, Menschenund Natur in einem hochmodernem Gebäude. Das Vertical CreativeCity-Konzept definiert die Vorstellung des modernen Arbeitsplatzesneu und schafft ein inspirierendes Office-Erlebnis für die neueArbeitnehmergeneration.Das Motto "Make Waves" (etwa "Wellen erzeugen") deutet auf dieVeränderungen hin, die mit dem Victoria Dockside-Projekt einhergehen.Die Gäste der Launch-Veranstaltung begaben sich auf einefaszinierende Reise durch die "Make Waves"-Austellung, die denEntwicklungsprozess des Bezirks von 1845 bis zur Gegenwartpräsentiert.Das ikonische Tsim Sha Tsui-Hafenviertel zu neuem Leben erweckenSchon im frühen 20. Jahrhundert, als der Bezirk noch unter demNamen Holt's Wharf lief, war er bereits von zentraler Bedeutung, alses darum ging, die Stadt zu einem der belebtesten Häfen der Weltwerden zu lassen und festigte Hong Kongs Ruf als "Tor zum Osten".Nach der Eröffnung des New World Centre im Jahre 1978 entwickeltesich die Region zu einer Hochburg für internationale Marken in derStadt und richtete einige der innovativsten "Happenings" aus, dieHong Kong je erleben durfte. Jetzt, vierzig Jahre später, im Rahmendes vom Kulturunternehmen New World Development geschaffenen Projekts"Victoria Dockside", kann davon ausgegangen werden, dass das Arealerneut für Umbrüche in den Bereichen Design, Kunst, Kultur undNachhaltigkeit sorgen wird. Die Karten werden neu gemischt, undTraditionen können zugunsten eines weltweiten Paradigmenwechselshinter sich gelassen werden.Cheng, das Superhirn hinter dem 2,6 Milliarden US-Dollar schwerenVictoria Dockside-Projekt, erklärte: "Wir haben uns vorgenommen mitdieser Weltklasse-Destination für Veränderungen zu sorgen. Wirmöchten Künstlern, Designern und Unternehmen eine leere Leinwandbieten, damit sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Wirmöchten sie dabei unterstützen, eines der aufregendsten Viertel derZukunft entstehen zu lassen.Mit Victoria Dockside wollen wir neue Grenzen für Hong Kongeröffnen. Victoria Dockside wird ein Kaleidoskop der Erlebnisse vorder Kulisse einer der beeindruckendsten Szenerien der Welt bieten.Dieser neue Bezirk wird Besuchern aus dem In- und Ausland dieMöglichkeit bieten, sich vom Chaos des Alltags zu erholen. Er wirderneut zu einem Wahrzeichen Hong Kongs werden, für Umbruch sorgen unddie Stadt um eine weitere Szene bereichern."#MakeWaves: DesignDer Victoria Dockside-Masterplan, dessen Entwicklungsprozess sichüber zehn Jahre erstreckte, stand unter Chengs Leitung und wurde vonrenommierten Archtitekturbüros sowie mehr als 100 internationalenDesignern und Beratern entwickelt, zu denen unter anderem auchBerühmtheiten wie Kohn Pedersen Fox (KPF) und LandschaftsarchitektJames Corner Field Operations (JCFO) gehören. Der Innenbereich desgemischt genutzten Büroturms K11 Atelier wurde von dem japanischenDesignstudio Simplicity gestaltet, das bekannt ist für die Gestaltungminimalistischer, gastfreundlicher Räumlichkeiten mit Menschen alsMittelpunkt.#MakeWaves: Kunst und KulturUm Victoria Dockside herum befinden sich die vor kurzemwiedereröffnete Grünanlage Salisbury Garden sowie die Avenue ofStars-Promenade, die voraussichtlich im Februar 2019 erneut fürBesucher zugänglich sein wird. Diese öffentlichen Flächen, denen derNew Yorker Highline-Designer James Corner gemeinsam mit Designern ausHong Kong wie LAAB, One Bite Design Studio, Urbis Limited und RonaldLu & Partners ein neues Gesicht verpasste, bieten sich optimal fürkünstlerische Installationen, Darbietungen, Open-Air-Konzerte undandere kulturellen Veranstaltungen wie z.B . Filmvorführungen an.Auch die Victoria Harbour-Feuerwerke können von hier aus optimalgesichtet werden.#MakeWaves: ArbeitsstätteK11 Atelier, das erste Luxusbürogebäude mit hausinternenKulturveranstaltungen zur Förderung des Zusammenhalts zwischenMitgliedern der Mitarbeitergeneration von morgen, ist von zentralerWichtigkeit für die erste Woge an Veränderungen, die mit VictoriaDockside einhergehen. Bereits vor der heutigen Meldung konnte K11Atelier das ICC als teuerstes Bürogebäude überholen. Mit dem neuenMietpreisrekord von 120HKD pro Quadratfuß konkurriert K11 Atelier mitseinen Kollegen aus dem traditionellen CBD Central und unterscheidetsich darüber hinaus durch hausinterne Kulturprogramme und eineeinzigartige Bauweise von anderen luxuriösen Bürogebäuden Hong Kongs.Das Hauptfoyer von K11 Atelier dient gleichzeitig alsGemeinschaftsfläche mit einem Kaffee-Kiosk und verfügt über einenbegrünten, mit Naturholz ausgestatteten Außenbereich. Der Bereichbietet kreativen Köpfen ein außergewöhnliches Ambiente zur Förderungvon Verbundenheit, Zusammentreffen und gegenseitiger Inspiration.Darüber hinaus haben K11 Atelier-Pächter Zugang zur 'K11 AtelierAcademy', die eine Vielfalt an Programmen zur Unterstützung geistigenund körperlichen Wohlergehens sowie zur Förderung von Produktivität,Erfolg, Kultur, Kreativität und Teambuilding bietet.#MakeWaves: NachhaltigkeitUnter Berücksichtigung der Ziele der Vereinten Nationen zurnachhaltigen Entwicklung leistete Cheng mit der "New WorldSustainability Vision 2030" Pionierarbeit und hielt dieUnternehmensgruppe dazu an, Geschäftsangebote zu entwickeln, derenProjekte allesamt Elemente und Leistungen enthalten, die mitSchlagwörtern wie "grün", "Wellness", "smart" und "Fürsorge"assoziiert werden können. Diese Vision wird mit Hilfe des VictoriaDockside-Projekts vollständig in die Tat umgesetzt.K11 Atelier ist im Besitz zweier hochwertigerGreen-Building-Zertifizierungen und trumpft mit einemEnergieverbrauch, der um das Anderthalbfache geringer ist als es intypischen Bürogebäuden Hong Kongs der Fall ist. Die Fassade des K11Ateliers ist mit einer der größten Photovoltaik-Solaranlagen HongKongs integriert, wodurch 220 Kaffeemaschinen mit ausreichend Energieversorgt werden können.Die Eröffnung des gesamten Bezirks ist für 2019 geplant, was imJuni 2018 durch zahlreiche Ankündigungen beworben wird. Einultraluxuriöses RosewoodHotel sowie Rosewood Residences werdenebenfalls verfügbar sein. Der neue Kunst- und Designbezirk wird dieVictoria Harbourfront zu neuem Leben erwecken und für die BewohnerHong Kongs sowie die 60 Millionen jährlichen Besucher der Stadt einaufregendes, neuartiges Viertel schaffen.-ENDE-New World Development Company Limited: Daten und FaktenDie 1970 gegründete New World Development Company Limited ("dieGruppe", Hongkong-Börsenkürzel: 00017) wird seit 1972 an derHongkonger Börse gehandelt und gehört mit ihren Aktien zum Hong KongHang Seng Index. Die New World-Gruppe ist eine Premium-Marke mitunverwechselbarem Charakter, definiert durch The Artisanal Movement.Das Kerngeschäftsfeld der Gruppe umfasst Immobilienentwicklung,Infrastruktur und Dienstleistungen, Einzelhandel, Hotels und ServicedApartments. Zum Stichtag 31. Dezember 2017 beliefen sich dieGesamtvermögenswerte der Gruppe auf 468,1 Milliarden HKD. 