Victoria Beckham Limited stärkt durch eine Investition von NEO Investment Partners in Höhe von 30 Millionen GBP seine Position

London und New York (ots/PRNewswire) - Victoria Beckham Limited,die globale Luxus-Modemarke, kündigt eine Investition von NEOInvestment Partners, eine private Investmentgesellschaft mitSpezialisierung auf Luxusmarken, für den Erwerb neuer Anteile an VBLan.Durch diese Partnerschaft kann die Marke Victoria Beckham ihredigitale sowie physische Einzelhandelspräsenz verbessern, Wachstum inKernkategorien fördern sowie neue Kategorien und Kollaborationenstarten. Das Unternehmen wird im Frühjahr 2018 in seine neuenGeschäftsräume in West-London umziehen.Victoria Beckham, Gründerin und Creative Director, sagte:"Partnerschaft und Kooperation sind unglaublich wichtig für mich -so war die Zusammenarbeit mit einem wundervollen Team die Wurzel desErfolgs meines Geschäfts im Verlauf der letzten zehn Jahre. NEO istder perfekte Partner, um uns jetzt auf dem nächsten Schritt unsererReise zu begleiten: Das Unternehmen versteht meine Vision und meinenWunsch für das Unternehmen, seine Unabhängigkeit zu behalten, sowiemein Engagement für die weitere Entwicklung der Marke durch eineneinzigartigen, zukunftsorientierten Ansatz. Ich freue mich riesig,mit NEO zusammenzuarbeiten."Das Unternehmen, das 2008 von Victoria Beckham gegründet wurde,hat international großes Lob erhalten und umschließt nun dieReady-to-Wear-Linie Victoria Beckham, eine Schwesterlinie, Victoria,Victoria Beckham, Accessoires, Schuhmode und Brillen. VictoriaBeckham Limited, das seit seiner Gründung in London ansässig ist, warbislang vollständig unabhängig und ist Teil von Beckham BrandHoldings, das zu gleichen Teilen Victoria Beckham, David Beckham undSimon Fullers XIX Entertainment gehört. Im Laufe der Zeit ist derMitarbeiterstab von Victoria Beckham Limited von drei Angestelltenauf weltweit 180 Beschäftigte gewachsen. Das Designteam ist in zweiAteliers in London ansässig und der Großteil von Victoria BeckhamsReady-to-Wear-Linie wird in Großbritannien hergestellt.Nach der erfolgreichen Einführung des E-Commerce-Geschäfts in 2013eröffnete das Unternehmen 2014 gemeinsam mit dem Architekten FarshidMoussavi sein erstes Ladengeschäft unter der Anschrift 36 DoverStreet, London. Die erste asiatische Filiale eröffnete 2016 inHongkong in Partnerschaft mit der Joyce Lane Crawford Group.Einschließlich aller Filialen und der Webseite vertreibt die Markeihre Produkte nun durch 400 Fachhändler und in über 50 Ländern.2016 startete in Anerkennung des Profils und Anreizes der Markeeine Limited Edition-Kollaboration für Damen und Kinder mit derUS-amerikanischen Einzelhandelskette Target. Victoria Beckham führteebenfalls gemeinsam mit Estée Lauder eine Make-up-Sonderkollektionein, die weltweit ausverkauft wurde. Die zweite Sonderkollektionwurde im Herbst 2017 eingeführt. Im November 2017 kündigte VictoriaBeckham eine große Kooperation mit der globalen Fitness- undLifestyle-Marke Reebok an.Der weltweite Umsatz für das Jahr zum Dezember 2016 belief sichauf 36 Millionen GBP, während der Umsatz für die erste Hälfte in 2017auf ein zweistelliges Wachstum für das Jahr hindeutet.David Beckham, Teilhaber, Beckham Brand Holdings, sagte:"Ich bin so stolz auf Victorias Erfolg und die ganze harte Arbeit,die für den Aufbau des Geschäfts im Verlauf der letzten zehn Jahreaufgebracht wurde. Ich bin sicher, die nächsten zehn Jahre werdennoch spannender sein."Simon Fuller, Teilhaber, Beckham Brand Holdings, kommentierte:"Dies sind ausgesprochen positive Zeiten für Victoria Beckham. Daskontinuierliche Wachstum der Marke und ihr Potenzial zeugten niezuvor von einer solchen Dynamik. Die Partnerschaft mit NEO wirdunsere unmittelbaren Pläne fördern und uns gestatten, über alleBereiche des Unternehmens hinweg durch neue Kategorien sowie einestärkere Online- und physische Präsenz zu expandieren. 2018verspricht dank unseres zehnten Jubiläums und des Umzugs in neueGeschäftsräume das bislang aufregendste Jahr zu werden.""Victoria Beckham ist eine der aufregendsten Unternehmerinnen mitdenen ich zusammenarbeiten durfte. Sie inspiriert Millionen vonFrauen auf der ganzen Welt und sie hat eine einzigartige,differenzierte Luxusmarke mit einer starken Identität und sehr hohemPotenzial aufgebaut. Victoria Beckham ist eine Modemarke mit Sitz in London, die mehrere Kategorien umschließt, einschließlich Accessoires, Schuhmode und Brillen sowie die Schwesterlinie Victoria Victoria Beckham. Die seit ihrer Gründung im Jahr 2008 auf der New Yorker Fashion Week vertretene Marke hat internationalen Beifall und Auszeichnungen erhalten, einschließlich zwei britischer Modepreise für die Marke des Jahres ("British Fashion Awards for the Brand of the Year", 2011 und 2014). Die Marke hat zwei eigenständige Flagship-Stores in London und Hongkong und arbeitet mit über 400 Fachhändlern auf der ganzen Welt zusammen. 2017 wurde Victoria Beckham für ihre Dienste in der Modebranche in den Order of the British Empire aufgenommen. Victoria Beckham Limited ist Teil von Beckham Brand Holdings, das zu gleichen Teilen Victoria Beckham, David Beckham und Simon Fullers XIX Entertainment gehört. Victoria Beckham führteebenfalls gemeinsam mit Estée Lauder eine Make-up-Sonderkollektionein, die weltweit ausverkauft wurde. Die zweite Sonderkollektionwurde im Herbst 2017 eingeführt. Die Marke kündigte im November 2017eine große Kooperation mit der Fitness- und Lifestyle-Marke Reebokan.2017 wurde Victoria Beckham für ihre Dienste in der Modebranche inden Order of the British Empire aufgenommen.Victoria Beckham Limited ist Teil von Beckham Brand Holdings, daszu gleichen Teilen Victoria Beckham, David Beckham und Simon FullersXIX Entertainment gehört.INFORMATIONEN ZU NEO INVESTMENT PARTNERSNEO ist ein Investitionspartner, der ausgezeichnete Marken miteiner einzigartigen DNA identifiziert und Unternehmer dabeiunterstützt, ihre Geschäfte in erfolgreiche globale Kultmarken zuwandeln. 