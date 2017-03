Düsseldorf (ots) - Die britische Unternehmerin Victoria Beckham,einst Mitglied der Spice Girls und mittlerweile gefeierteModemacherin, will mit ihrer Marke weltweit expandieren: "Ich setzezurzeit den Schwerpunkt auf den Ausbau der Marke und unseres Teams.Es gibt viele Dinge, die ich tun möchte", sagte sie dem am morgigenFreitag, 3. März 2017, erscheinenden Handelsblatt Magazin in einemihrer seltenen Interviews. "Ich will, dass dieses Unternehmen sehrgroß wird. Ich habe sehr, sehr große Pläne."Vor allem Deutschland sei ein enorm wichtiger Markt, das sei auchschon zu Spice Girls-Zeiten so gewesen: "Ich bedauere, dass ich nichtöfter die Gelegenheit habe, in Deutschland zu sein." Beckhamkooperiert neuerdings mit dem amerikanischen Kosmetik-Konzern EstéeLauder. Außerdem will der amerikanische Textil-Discounter Target imApril gemeinsam mit ihr eine eigene, günstigere Kollektion auf denMarkt bringen. "Das hatte ich schon lange vor", so Beckham. "Icherreiche damit Frauen in den USA, die sich Designerpreise nichtleisten können oder nicht zahlen wollen. So gelingt es mir, meineKundenkreise kontinuierlich zu erweitern."Dabei wird die 42-Jährige nicht nur von ihrem Mann unterstützt,dem Ex-Fußballer David Beckham, sondern auch von dem britischenMusikproduzenten Simon Fuller. Das Trio steuert das Beckham-Imperiumgemeinsam. Die Modemacherin gegenüber dem Handelsblatt Magazin: "DasModelabel trägt meinen Namen. Die Eigentümer sind David, Simon undich. Das Gleiche gilt für Davids Label. Auch hier sind wirgemeinschaftliche Eigentümer. In meinem Geschäftsbereich - auch überdie vergangenen Jahre - bin ich jetzt an einem Punkt, wo es an derZeit ist zu investieren. Für uns als Unternehmensgruppe bedeutet es,das Geschäft mit meinem Label weiter auszubauen. Ich mussinvestieren, um die nächste Phase des geschäftlichen Erfolgseinzuleiten." Letztes Jahr hatte ihr Mann ihre Marke mit einigenMillionen Pfund unterstützt.Victoria Beckham wurde 1974 als Victoria Adams im britischenHarlow geboren. Als Mitglied der Girlband Spice Girls feierte siezwischen 1996 und 2001 Welterfolge. 1999 heiratete sie den britischenFußballer David Beckham, mit dem sie vier Kinder hat. AlsModemacherin ist sie seit 2006 eine Stilikone geworden. 2011 gewannBeckham den British Fashion Award als Designermarke des Jahres.Anfang des Jahres erhielt sie von der Queen den Ritterschlag und istnun Trägerin des "Most Excellent Order of the British Empire".Das vollständige Interview mit Victoria Beckham gibt es imHandelsblatt Magazin N°1-2017, das am Freitag (3. März 2017) demHandelsblatt beiliegt oder online unter www.handelsblatt.com. Dieaktuelle Ausgabe des Handelsblatt Magazins ist schwerpunktmäßig demThema Mode gewidmet, für den besonderen Look sorgt Creative DirectorDonald Schneider.Über das HandelsblattDas Handelsblatt ist die größte Wirtschafts- und Finanzzeitung indeutscher Sprache. Rund 200 Redakteure, Korrespondenten und ständigeMitarbeiter rund um den Globus sorgen für eine aktuelle, umfassendeund fundierte Berichterstattung. Im Tageszeitungsvergleich zählt diebörsentäglich erscheinende Wirtschafts- und Finanzzeitung beiEntscheidern der ersten und zweiten Führungsebene zur unverzichtbarenLektüre. Laut "Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft undVerwaltung" (LAE) 2016 erreicht das Handelsblatt crossmedial mehr als558.000 Top-Entscheider börsentäglich. Handelsblatt Online ist mitmonatlich bis zu 22 Millionen Visits und rund 100 Millionen PageImpressions das führende Wirtschaftsportal in Deutschland.www.handelsblatt.comKontakt:Kerstin JaumannLeiterin Presse & KommunikationTel.: +49 (0)211 - 887 1015E-Mail: pressestelle@vhb.deOriginal-Content von: Handelsblatt, übermittelt durch news aktuell