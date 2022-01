Victor Papamoniodis wechselt als VP International Markets zu Medison Pharma

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -Medison (http://www.medisonpharma.com/), ein globales Pharmaunternehmen, das sich darauf konzentriert Patienten in internationalen Märkten Zugang zu hochinnovativen Therapien zu verschaffen („Medison"), ist stolz darauf den Eintritt von Victor Papamoniodis in der neu geschaffenen Position des VP International Markets bekannt zu geben. Victor wird in Zug, Schweiz, dem internationalen Hauptsitz von Medison, tätig sein.Victor wird die Märkte von Medison außerhalb Israels leiten und sich darauf konzentrieren, die Präsenz des Unternehmens in allen Märkten zu erhöhen. Während er die Beziehungen zu den globalen Partnern von Medison ausbaut und pflegt.Bevor er zu Medison kam, hatte Victor die Position des VP International & Emerging Markets bei Apellis Pharmazeutika, Inc. Davor war er 9 Jahre lang bei Vertex Pharmaceuticals Incorporated als GM für Distributoren und Expansionsmärkte verantwortlich für mehrere Regionen, darunter CEE, LATAM, Russland und MENA.„Ich freue mich in einer spannenden Zeit des schnellen Wachstums und der Expansion in neue Märkte in die globale Führung von Medison einzutreten. Medison schafft einen echten Paradigmenwechsel in der Pharmabranche und positioniert sich als Partner der nächsten Generation für Biotech-Unternehmen, die internationale Märkte erschließen und bedürftige Patienten versorgen wollen", sagte Victor Papamoniodis.„Medison hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten in internationalen Märkten zu verändern, indem es die unerträgliche Zugangslücke überbrückt und die innovativsten Therapien für Patienten zugänglich macht", sagte Meir Jakobsohn, Gründer und CEO von Medison. „Die Erfahrungen und Fähigkeiten, die Victor mitbringt, werden unsere internationale Plattform auf die nächste Stufeheben."„Die Aufnahme der Fähigkeiten von Victor wird die Expansion von Medison in zusätzliche Märkte und Regionen beschleunigen und eine echte einheitliche Plattform zum Nutzen von Partnern und Patienten auf der ganzen Welt schaffen", fügte Gil Gurfinkel, VP Corporate Development von Medison, hinzu.Informationen zu Medison PharmaMedison ist ein globales Pharmaunternehmen, das sich darauf konzentriert, Patienten auf internationalen Märkten Zugang zu hoch innovativen Therapien zu verschaffen. Medison ist das erste Unternehmen, das eine internationale Kommerzialisierungsplattform für hochinnovative Therapien geschaffen hat und dazu beiträgt, Leben zu retten und zu verbessern, indem es die besten verfügbaren neuen Behandlungen für Patienten auf internationalen Märkten zugänglich macht. Medison kann auf eine Reihe von Partnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen verweisen, die ihre globale Reichweite ausbauen wollen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.medisonpharma.com.Foto https://mma.prnewswire.com/media/1729991/Medison_Pharma_VP.jpgLogo https://mma.prnewswire.com/media/1527224/MEDISON_Logo.jpgMedison Kontakt Maya NixCorporate Communications Leadmayan@medison.co.il+972-3-925-0260Original-Content von: Medison Pharma, übermittelt durch news aktuell