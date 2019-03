Victaulic bietet flexible, sofort einsatzbereite Lösung für Anwendungen bei der Kühllagerung

Finanztrends Video zu



Befestigungslösung mittels VicFlex(TM) Halterung Typ AB6 reduziertdas Risiko der Beeinträchtigung des Kühlsystems durch KondensationEaston, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Victaulic (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2407929-1&h=3038753200&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2407929-1%26h%3D548435782%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.victaulic.com%252F%26a%3DVictaulic&a=Victaulic)®, ein weltweit führender Hersteller von mechanischenRohrverbindungslösungen, gab die Einführung seiner VicFlex (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2407929-1&h=713500550&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2407929-1%26h%3D909231754%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.vicflex.com%252F%26a%3DVicFlex&a=VicFlex) Halterung Typ AB6 für Anwendungen bei der Kühllagerung bekannt. DieHalterung kann für die Montage an einer beliebigen Decken- oderWandstärke angepasst werden und ist zur Bestellung mit denTrockensprinklern V33, V36 oder V40 sowie den ummantelten Schläuchender Serie AH2-CC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2407929-1&h=913750699&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2407929-1%26h%3D763085918%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.victaulic.com%252Fproducts%252Fvicflex-series-ah2-cc-braided-hose%252F%26a%3DAH2-CC&a=AH2-CC) oder Serie AH2 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2407929-1&h=2706521233&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2407929-1%26h%3D171109223%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.victaulic.com%252Fproducts%252Fvicflex-series-ah2-braided-hose%252F%26a%3DSeries%2BAH2&a=Serie+AH2) verfügbar. Die branchenführendeDichtungsintegrität trägt zur Erhaltung der Unversehrtheit bei,schützt vor Kondensation und ermöglicht die einfache Montage durcheine einzige Person von oberhalb der Kühleinrichtung.Zu weiteren Vorteilen des Einsatzes der VicFlex Halterung Typ AB6gehören:- Einfache Anzeige der vertikalen Ausrichtung und der Ausrichtung desSprinklerrahmenarms von oben- Erfordert keine Messungen, Schnitte oder mehrfachen Wege zurKühleinrichtung- Wirkt Differenzialsetzung aufgrund von Vibrationen oder physischerBelastung der Kühleinrichtung entgegen- Eliminiert die Aushärtungszeit von Schaum- oder Klebstoff sowieBedenken hinsichtlich Kondensation- Für beliebige Decken- oder Wandstärken geeignet, einschließlichdichter Montage auf einer Vielzahl von Oberflächen wie gewelltemoder gekräuseltem Untergrund- Austauschbare Rosetten ermöglichen die Nachrüstung und Durchführungvon Servicearbeiten am gleichen Tag bei gleichzeitigerKonsolidierung der Anzahl von zu bestellenden und zu lagerndenArtikelpositionenTim Voller, Handwerksgeselle bei Breth-Zensen Fire Protection undKunde von Victaulic, sagte: "Victaulic ermöglicht uns die schnellereund einfachere Ausführung unserer Arbeit. Wir haben in derVergangenheit zwei Trockenkühlerköpfe pro Stunde installiert, wobeizwei Mitarbeiter erforderlich waren, um alle harten Rohrmaterialienschneiden und ordnungsgemäß ausrichten zu können. Mit der neuenVicFlex Halterung Typ AB6 sind wir heute in der Lage, 20 bis 25Trockenkühlerköpfe pro Stunde zu installieren. Alle Köpfe sindaufgrund der flexiblen Anschlussmöglichkeit direkt in denentsprechenden Öffnungen montierbar und werden dadurch gleichordnungsgemäß ausgerichtet, wodurch wir kleckernden Sprühschaumvermeiden können. Die Installationen sind genial einfach, und es gibtweniger Teile, die verloren gehen können."Chris Kvistad, Produktmanager von VicFlex bei Victaulic, sagte:"Die VicFlex Halterung Typ AB6 bietet unseren Kunden eine soforteinsatzbereite Lösung für Anwendungen bei der Kühllagerung, die dasRisiko der Beeinträchtigung des Kühlsystems durch Kondensationreduziert. Da die Halterung mit zahlreichen Kombinationen vonVictaulic Trockensprinklern und flexiblen Schläuchen kompatibel ist,können Installateure intelligenter arbeiten und ungeliebte Arbeitenvermeiden."Die für Anwendungen bei der Kühllagerung optimierte VicFlexHalterung Typ AB6 ist mit Anhänger-, verdeckten und horizontalenSeitenwand-Leitblechausführungen erhältlich. Zu den verfügbarenaustauschbaren Rosetten mit Anhänger gehören zurückgesetzte, Hülsen-und Blenden- sowie bündige Ausführungen. Der maximale Betriebsdruckbeträgt 1.375 kPa (175 psi). Die standardmäßige maximaleBetriebstemperatur beträgt 65 °C (150 °F) (EPDM/Neoprenschaum). Eineoptionale Ausführung mit einer höheren maximalen Betriebstemperaturvon 107 °C (225 °F) ist ebenfalls verfügbar (dichtzelligerSilikonschaum). Weitere Informationen über die sechs verfügbarenTrockensprinklermodelle finden Sie im Internet unterwww.victaulic.com.Informationen zu VictaulicDie Rohrverbindungs- und Durchflussregelungslösungen von Victaulictragen seit 1919 zur Optimierung der Produktivität und derReduzierung von Risiken im Baugewerbe bei und sorgen dafür, dassProjekte auf sichere Weise, gemäß Zeitplan und im Rahmen des Budgetabgeschlossen werden können. Das Portfolio der mehr als 100.000Produkte und die patentierten Technologien von Victaulic, die aufkontinuierlicher Innovation basieren, fördern die Designfreiheit vonAnwendern und vereinfachen die Inspektion und Wartung von Systemenüber die gesamte Lebensdauer hinweg.Die mehr als 3.500 Mitarbeiter und 40 internationalenNiederlassungen von Victaulic unterstützen Kunden in mehr als 120Ländern bei der erfolgreichen Arbeit in der weltweiten Bauwirtschaft.Von den höchsten Gebäuden bis zu den tiefsten Bergwerken vertrauenKunden unseren Produkten bei der Verbesserung der allgemeinenHaltbarkeit von Systemen in den anspruchsvollsten Bauprojekten undunter den rauesten Betriebsbedingungen. 