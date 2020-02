Vicom: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Socam Development":

Für die Aktie Vicom stehen per 22.02.2020, 01:00 Uhr 8.49 SGD an der Heimatbörse Singapore zu Buche. Vicom zählt zum Segment "Diversified Support Services".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Vicom wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Vicom auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,48 Prozent liegt Vicom 2,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,33. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 26,77 und liegt mit 33 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) von 20,08. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Vicom auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.