Vicinity Motor-Aktie: Sensationelle Neuigkeiten!

Die Aktie von Vicinity Motor hat nach guten Nachrichten einen gewaltigen Kurssprung gemacht. In der vergangenen Woche kletterte der Aktienkurs um mehr als 20 Prozent in die Höhe. Auf Jahressicht liegt die Aktie nun 17 Prozent im Plus. Die Auftragsbücher des Anbieters von Elektrofahrzeugen für den öffentlichen und gewerblichen Einsatz sind gut gefüllt. Zudem wurde jetzt ein staatlicher Zuschuss bewilligt.

Der Stand ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!