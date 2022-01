Vicinity Motor Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Für die Aktie Vicinity Motor stehen per 24.01.2022, 12:49 Uhr 3.85 CAD zu Buche. Vicinity Motor zählt zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Unsere Analysten haben Vicinity Motor nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Vicinity Motor-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 6,19 CAD. Der letzte Schlusskurs (3,85 CAD) weicht somit -37,8 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (4,6 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,3 Prozent), somit erhält die Vicinity Motor-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Vicinity Motor-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Anleger: Vicinity Motor wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Vicinity Motor in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Vicinity Motor wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.