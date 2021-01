Viatris Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die durch die Corona-Krise in die 2. Hälfte des Jahres verschobene Verbindung von Pfizers Generika-Geschäft Upjohn mit Mylan wurde am 17. November durchgeführt. Das Unternehmen heißt seitdem Viatris und sollte durch den Merger große Synergieeffekte realisieren können. Viatris erwartet dadurch rund 1 Mrd $ an Kosteneinsparungen in den nächsten 4 Jahren und eine EBITDA-Marge von 40%. Eine Dividendenausschüttungsquote von 25% des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



