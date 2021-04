Das noch recht kurze Gastspiel, das die Aktie Viatris Inc. seit Ende November an der NASDAQ gibt, war in den ersten Wochen von steigenden Kursen geprägt. Den Bullen gelang es, einen stabilen Aufwärtstrend auszubilden und den Kurs bis zum 31. Dezember auf ein Hoch bei 18,86 US-Dollar ansteigen zu lassen. Es konnte im Januar und Februar nicht mehr erreicht werden.

