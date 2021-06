Viamedici und Ataccama geben Technologiekooperation bekannt

Toronto (ots/PRNewswire) - Ataccama, ein führender Anbieter von Enterprise Data Quality Fabric, und Viamedici, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Digitalisierung von Produktmanagement-, Marketing- und Vertriebsprozessen, haben eine globale Kooperation angekündigt, um Kunden auf der ganzen Welt KI-gestützte Datenmanagementlösungen anzubieten."Viamedici ist ein erstklassiger Anbieter für PIM, Media Asset Management und Produktkonfiguration/CPQ. Auf der Grundlage der Kombination mit unseren nachweislichen Fähigkeiten und unserer langjährigen Erfahrung in Multi-Domain-MDM, Datenqualität und Data Governance freuen wir uns, unseren Kunden gemeinsam eine erweiterte Enterprise Data Quality Fabric-Lösung anbieten zu können", erklärte Sarka Klofacova, Chief Customer Officer bei Ataccama.Mit der von Gartner anerkannten Ataccama ONE-Plattform werden die unterschiedlichen Disziplinen der Data Governance und des Datenmanagements, einschließlich Datenqualität, Stammdatenverwaltung, Datenkatalog und Datenverarbeitung, nun zu einem einzigen, wirklich einheitlichen Gewebe, das von Metadaten gefestigt wird. Das ermöglicht es Unternehmen, die Wirksamkeit ihrer Daten und Richtlinien auf Unternehmensebene aktiv zu erkennen, durchzusetzen, zu verfolgen und zu messen.Die Lösungen von Viamedici decken alle Produktmanagement-, Marketing- und digitalen Vertriebsprozesse ab. Im Mittelpunkt des Portfolios steht die Product Information Management Suite Viamedici EPIM, bestehend aus Produktstammdatenmanagement, Media Asset Management, Produktkonfiguration, Channel Management und Cross Media Publishing. Durch Datenbereitstellung in Echtzeit und Prozessintegration können die Kunden ihre Geschäftsziele in vollem Umfang erreichen.Das kombinierte Angebot von Ataccama und Viamedici erweitert das Angebot für Data Governance, Data Quality und MDM von Ataccama ONE um Funktionen für Enterprise Product Information Management und bereichert das PIM-Angebot von Viamedici um eine komplette Suite an Data Governance, Data Quality und Multidomain MDM. Für die Kunden ist die Kooperation von besonderem Wert, da sie alle Unternehmensdaten unter Kontrolle haben und nutzen können, um geschäftlichen Wert zu schaffen."Wir freuen uns, mit Ataccama als erstklassigem Anbieter von Enterprise Data Quality Fabric zusammenzuarbeiten. Dank unserer führenden Lösungen, unserer kombinierten Erfahrung und unseres Know-hows gehen wir davon aus, dass wir die Erwartungen unserer Kunden übertreffen und ihnen einen großen Mehrwert bieten werden", erklärte Jürgen Müller, CEO von Viamedici.Informationen zu ViamediciDie Softwarelösungen von Viamedici helfen Unternehmen dabei, ihre Produkte und Dienstleistungen effizienter und erfolgreicher zu verwalten und zu vermarkten. Viamedici leistet damit einen wertvollen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens in einem zunehmend internationalen und wettbewerbsintensiven Marktumfeld.www.viamedici.comInformationen zu AtaccamaAtaccama erfindet die Art und Weise neu, wie Daten verwaltet werden, um für Unternehmen Wert zu schaffen. Durch die Zusammenführung von Data Governance, Datenqualität und Master Data Management in einer einzigen, Ki-gestützten Datenqualitätsstruktur für Hybrid- und Cloud-Umgebungen gibt Ataccama Ihren Business- und Datenteams die Möglichkeit, Innovation mit beispielloser Geschwindigkeit voranzutreiben und gleichzeitig Vertrauen, Sicherheit und Governance Ihrer Daten zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie auf www.ataccama.com.Pressekontakt:Pamela Valerio, Kommunikationsleiterin,Pamela.valerio@ataccama.comOriginal-Content von: Ataccama, übermittelt durch news aktuell