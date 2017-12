Viacom steht eine schwierige Umstrukturierung bevor!

Liebe Leser,

Viacom hat sich in den ersten 9 Monaten solide entwickelt. Der Umsatz stieg um 7,4% auf rund 10 Mrd $. Unterm Strich blieb der Gewinn aber nur knapp über dem Vorjahresniveau. Hier lag das Plus nur noch bei 0,3%. Der Gewinn stieg damit auf 2,99 $ pro Aktie. Allerdings muss in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass in den Vorjahren die Ergebnisse schlecht ausgefallen sind. Allein 2016 ging der Gewinn um über ein Viertel zurück. Im Jahr davor betrug der Gewinneinbruch fast ein Fünftel.

CBS und Viacom vereint eine lange Vorgeschichte

Auch wenn das jüngste Umsatzwachstum durchaus erfreulich ist, steht Viacom noch ganz am Anfang einer schwierigen Umstrukturierung. Das operative Geschäft steht unter Druck. Vor allem illegale Anbieter im Internet machen dem Konzern das Leben schwer. Doch auch die neuen legalen Anbieter belasten die operative Geschäftsentwicklung. Hier sind vorallem Netflix und Amazon zu nennen, die mit enormer Finanzkraft in den Markt strömen.

Das klassische TV-Geschäft lässt mehr und mehr nach. Eine weitere Niederlage musste Viacom in den Verhandlungen mit dem Fernsehsender CBS einstecken. Die Übernahmegespräche sind vorerst gescheitert. CBS und Viacom vereint eine lange Vorgeschichte. Im Jahr 2000 wurden beide Konzerne bereits miteinander verschmolzen, 2006 erfolgte dann die Trennung. Langfristig könnte sich h

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.