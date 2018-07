Viacom: Aktienanalyse vom 05.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Viacom B":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Viacom, die im Segment "Filme & Unterhaltung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 05.07.2018, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 29,01 USD.

Die Aussichten für Viacom haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,65 Prozent liegt Viacom 0,32 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Media" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,98. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,76 und liegt mit 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Media) von 660,91. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Viacom auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an zwei Tagen im positiven Bereich, während an 11 Tagen eine negative Diskussion überwog. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist ebenfalls negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Viacom diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem ein Handelssignal auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien (1 mal "Buy", 0 mal "Sell"). Aufgrund des Überhangs der Kaufsignale in letzter Zeit, liegt für dieses Kriterium damit eine "Buy" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.