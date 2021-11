ViacomCBS und Gray Television: Verlängern Verträge!

Überblick

WASHINGTON (dpa-AFX) – ViacomCBS (VIACA, VIAC) und Gray Television Inc. (GTN) haben eine mehrjährige Vereinbarung getroffen, die alle 47 CBS-Network-Partnerschaften für Gray Television-Sender erneuert, darunter die beiden Top-25-Sender WOIO in Cleveland, O.H., und WBTV in Charlotte, N.C.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die CBS-Sender von Gray weiterhin lokal für Abonnenten auf Paramount+ verfügbar sein und über vMVPD-Plattformen weit verbreitet werden.

Gray ist einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung