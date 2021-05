ViacomCBS Aktie: Unternehmen springt nach Doppel-Upgrade!

Die Aktien von ViacomCBS Inc (NYSE:VIAC) wurden am Donnerstagmorgen um 3,9% höher gehandelt, nachdem die Aktie eine hochkarätige doppelte Hochstufung an der Wall Street erhalten hatte.

Die Analystin

Bank of America-Analystin Jessica Reif Ehrlich stufte ViacomCBS von Underperform auf Buy hoch und erhöhte ihr Kursziel von $38 auf $53.

Die These

In der Heraufstufungsnotiz sagte Ehrlich, dass ViacomCBS "Knappheitswert in einer Branche hat, die vor



