ViPNet Cyber-Security Lösungen von Infotecs auf der GISEC

Berlin (ots/PRNewswire) - Der internationale IT-Sicherheitsanbieter Infotecs präsentiert seine ViPNet IT-Sicherheitslösungen auf der GISEC vom 31. Mai bis 2. Juni 2021 in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten.Seit 2020 steigt die Anzahl der Cyber-Angriffe. Der Cyber-Kriminellen nutzen dabei die Unsicherheit einer weltweiten Pandemie und Remote-Arbeit aus. Deswegen ist der Schutz der Übertragung sensibler Daten über mobile Endgeräte sowie über alle IP-fähigen Geräte heutzutage unabdingbar. Zu groß ist das Risiko für Unternehmen, dass Daten jeglicher Form (Sprach- oder Textnachrichten, IP-Videodaten, ausgetauschte geschäftskritische Dokumente etc.) von Cyber-Kriminellen abgefangen oder sogar manipuliert werden.Ende Mai präsentiert Infotecs auf der GISEC in Dubai verschiedene Use Cases der ViPNet Security und Threat Intelligence Platform, welche die Bereiche Software-Defined VPN, Mobile Security, Industrial Control Systems (ICS) und SCADA Security, Cloud Security, Secure Unified Communications und Security für das Industrial Internet der Dinge (IIoT) umfasst. Alle Produkte und Lösungen basieren auf der Military Grade Technologie von ViPNet mit AES-256 Verschlüsselung und der symmetrischen Schlüsselverwaltung, die Angriffe wie z.B. Man-in-the-Middle verhindert, da kein Schlüsselaustausch beim Verbindungsaufbau notwendig ist."Die Pandemie beschleunigte den Aufstieg der digitalen Wirtschaft und zwang Regierungen auf der ganzen Welt, die Funktionsweise verschiedener Branchen zu überdenken, denn Homeoffice Arbeitsplatz ist das New Normal.", erläutert Josef Waclaw, CEO der Infotecs GmbH. "Mit unserer innovativen Software wie z.B. der ViPNet Threat Detection & Response oder ViPNet Mobile Security Lösungen können wir vielen Wirtschaftsakteuren dabei helfen ein robustes, cyber-resistentes Ökosystem zu aufzubauen."Die Gulf Information Security Expo und Conference (GISEC), das größte Cybersicherheitsforum der Golf-Region, findet seit 2013 jährlich im Dubai World Trade Centre statt. Die GISEC bietet Web-Sicherheitsexperten aus der ganzen Welt die Gelegenheit, innovative Lösungen zu finden, Erkenntnisse mit Branchenexperten auszutauschen und sich mit den richtigen Tools auszustatten, um ihre Unternehmen vor stetig zunehmenden Cyber-Angriffen zu schützen.Das Infotecs Team freut sich auf den Besuch von Partnern, Kunden und Security-Interessierten am Stand SS3-B10-7. Die Besucher können hier (http://event.gisec.ae/PrePop?_ga=2.82508182.1033351972.1618391811-1287467807.1610034967) eine kostenfreie Eintrittskarte erhalten.