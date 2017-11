VfL Wolfsburg-Presseservice: Zwei Neuzugänge - Claudia Neto und Kristine Minde verstärken das Team der Wölfinnen

Wolfsburg (ots) - Die Bundesliga-Frauen des VfL Wolfsburg werdenmit zwei neuen Spielerinnen in die zweite Saisonhälfte gehen. Vomschwedischen Spitzenklub Linköpings FC, der in der kürzlichabgeschlossenen Meisterschaft seinen Vorjahrestitel gerade hatverteidigen können, stoßen die Portugiesin Claudia Neto sowie dieNorwegerin Kristine Minde zum Team von Cheftrainer Stephan Lerch.Beide Nationalspielerinnen, die ab der Rückrunde für die Grün-Weißenspielberechtigt sind, wechseln ablösefrei und erhalten beimDouble-Gewinner Verträge bis zum 30. Juni 2019."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Claudia und Kristine zwei sointernational erfahrene Spielerinnen für den VfL ablösefrei gewinnenkonnten. Beide Spielerinnen werden uns bei der Verwirklichung unsererhochgesteckten Saisonziele mit Sicherheit helfen können", so RalfKellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen. "Beide werden bereitszum 1. Dezember zu uns stoßen, was die Integration in die Mannschaftnoch beschleunigen dürfte."Claudia Neto wechselte 2014 von Espanyol Barcelona nach Schwedenund gewann mit Linköpings FC, dem ehemaligen Verein Pernille Harders,je zweimal den Pokal sowie die Meisterschaft. Für PortugalsA-Nationalelf kam die defensive Mittelfeldspielerin bereits 109 Malzum Einsatz, bei der EM in den Niederlanden in diesem Jahr, an derPortugal erstmals teilnahm, führte Neto ihr Team als Kapitänin durchsTurnier. "Ich bin sehr glücklich, eine Spielerin des VfL Wolfsburg zuwerden. Dieser Wechsel ist ein großer Schritt für mich, ich stoße zueinem der besten Klubs der Welt", so die 29-Jährige.Kaum weniger Einsätze für ihr Heimatland, nämlich 82A-Länderspiele, hat Kristine Minde vorzuweisen, die ebenfalls im Jahr2014 von ihrem norwegischen Jugendklub Arna-Bjornar zu Linköpings FCgewechselt war. "Schon als Kind habe ich davon geträumt, einmal inDeutschland zu spielen. Der VfL Wolfsburg ist ein Klub, den ich sehrbewundere", so die 25-jährige Außenverteidigerin, die auf beidenAbwehrseiten sowie auch im Mittelfeld flexibel einsetzbar ist. "Ichbin sehr dankbar für diese Chance und freue mich riesig darauf, meineneuen Mitspielerinnen bald kennenlernen zu können."Pressekontakt:Ansprechpartner: Nicolas SchmidtTel: 05361 8903 211Email: nicolas.schmidt@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, übermittelt durch news aktuell