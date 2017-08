VfL Wolfsburg-Presseservice: Welkom, Divock Origi! / Der belgische Offensiv-Allrounder kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Liverpool zum VfL Wolfsburg.

Wolfsburg (ots) - Kurz vor Ende der Transferperiode haben sich dieWölfe die Dienste von Divock Origi gesichert. Der 22 Jahre altebelgische Nationalspieler wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vomenglischen Erstligisten FC Liverpool zum VfL Wolfsburg, wo er dieRückennummer 14 erhält. Über die Ausleihmodalitäten vereinbartenbeide Vereine Stillschweigen. Der am 18. April 1995 im belgischenOstende geborene Origi war im Sommer 2014 vom OSC Lille zum FCLiverpool gewechselt, blieb aber noch für ein weiteres Jahr aufLeihbasis beim französischen Erstligisten. Ab 2015 lief dasOffensiv-Talent dann für den FC Liverpool in der englischen PremierLeague auf und absolvierte für die ,Reds' seither 51 Ligaspiele, indenen ihm zwölf Treffer und fünf Vorlagen gelangen, zudem bestritt er12 Partien in der UEFA Europa League (zwei Tore, zwei Vorlagen)."Mit Divock Origi haben wir unsere Offensiv-Abteilung noch einmalverstärkt. Divock hat seine Qualitäten bereits auf nationaler undinternationaler Bühne nachgewiesen und verfügt trotz seines Altersbereits über enorme Erfahrung. Er ist ein schneller,durchsetzungsstarker und gefährlicher Offensivspieler, der unserAngriffsspiel noch variabler macht", sagt VfL-Sportdirektor OlafRebbe. Der belgische Neuzugang freut sich ebenfalls auf die neueHerausforderung. Divock Origi: "Ich freue mich sehr auf dieHerausforderung, mit Wolfsburg in der Bundesliga zu spielen - sie istfür mich eine der besten Ligen der Welt. Als es sich abgezeichnethatte, dass Liverpool mir die Genehmigung für eine Ausleihe erteilenwird, war für mich sofort klar, dass Wolfsburg für mich die besteOption ist. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Ich werdealles geben und versuchen, dem Team zu helfen, so erfolgreich wiemöglich zu sein."Divock Origi durchlief ab der U15 durchlief alle belgischenAuswahlteams, am 26. Mai 2014 feierte er sein Debüt für dieA-Nationalelf. Bislang kam er für die ,Roten Teufel' in 23 Partienzum Einsatz, darunter zweimal bei der Europameisterschaft 2016 inFrankreich, und erzielte dabei drei Treffer. Von der Qualität desOffensivmannes konnten sich auch die Wölfe-Fans in der VolkswagenArena schon ein Bild machen: Beim 1:1 seines damaligen Vereins OSCLille in der Gruppenphase der Europa League in der Saison 2014/2015erzielte Origi per verwandeltem Handelfmeter die Führung der Gäste.Pressekontakt:VfL WolfsburgMedien und KommunikationAnsprechpartnerin: Barbara Ertel-LeichtTelefon: 05361 / 8903-204Email: medien@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fu?ball GmbH, übermittelt durch news aktuell