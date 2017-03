VfL Wolfsburg-Presseservice: Weiterer Meilenstein der Internationalisierung / Der VfL Wolfsburg eröffnet eine offizielle Repräsentanz in der chinesischen Hauptstadt Peking.

Wolfsburg (ots) -Der VfL Wolfsburg hat als erster Bundesligaclub eine offizielleRepräsentanz in der chinesischen Hauptstadt Peking eröffnet. Rund 150geladene hochrangige Gäste aus Wirtschaft, Politik und Sport wohntender festlichen Einweihung am 22. März bei, darunter auch VolkswagenVorstandsmitglied Prof. Dr. Dr. Jochem Heizmann, derVfL-Meisterspieler von 2009, Zvjezdan Misimovic, und OzeaniensJahrhundertfußballer sowie DFL-Botschafter Wynton Rufer.Der VfL Wolfsburg will mit der offiziellen Repräsentanz im Reichder Mitte seinen Beitrag zu einer nachhaltigen Verankerung derBundesliga in China leisten. Die im Audi China Management Centerbeheimatete Repräsentanz soll dem interkulturellen Austausch dienen.Zudem werden von den dort arbeitenden VfL-Mitarbeitern ab sofortsämtliche China-Aktivitäten des VfL Wolfsburg koordiniert, darunterauch das Engagement der Wölfe im chinesischen Nachwuchsfußball,welches in Kooperation mit dem chinesischen Volkswagen Joint Venturesstetig ausgebaut wird. "Die Eröffnung unserer Repräsentanz ist einweiterer wichtiger Meilenstein für die Umsetzung unsererInternationalisierungsstrategie. Der VfL Wolfsburg hat sich bereitsin den vergangenen Jahren in China etabliert und genießt dortinzwischen hohes Ansehen. Dies belegt zum einen unsere wachsendeFanbase in China, zum anderen auch die steigende Anzahl unsererchinesischen Partner", betont VfL-Geschäftsführer Thomas Röttgermann.Und Prof. Dr. Dr. Jochem Heizmann, Vorstandsmitglied der VolkswagenAktiengesellschaft und CEO der Volkswagen Group China, erklärte: "ImRahmen unserer CSR-Strategie hat sich die Volkswagen Group China fürdiverse Jugendaktivitäten in China mit dem VfL Wolfsburgzusammengeschlossen. Die Volkswagen Group China engagiert sichbereits seit langer Zeit für die dauerhafte und nachhaltigeEntwicklung des chinesischen Jugendfußballs, einschließlich breitangelegter Fußball-Programme in China, um die Fußballkultur undKommunikation zwischen beiden Ländern zu verbessern."Vier neue Partner aus dem Reich der MitteDerzeit engagieren sich schon zehn Unternehmen aus derVolksrepublik partnerschaftlich beim VfL, die jüngsten "Neuzugänge"in der grün-weißen Partnerfamilie wurden im Rahmen derEröffnungsveranstaltung der Pekinger Repräsentanz offiziellvorgestellt. So zählen ab sofort die Hasco Group und Anji Logisticszur höchsten VfL-Partnerkategorie Club of Champions, während diechinesische Fluglinie Xiamen Airlines sowie dasElektronik-Unternehmen Adayo jeweils Exklusiv Partner desinternationalen VfL-Sponsoring-Projektes Wolfsburg United sind. "Wirfreuen uns sehr über diesen großen Zuspruch chinesischer Unternehmen,weil sie starke und verlässliche Partner sind - und auch weil diesePartnerschaften der beste Beleg für eine gelungeneInternationalisierung des VfL Wolfsburg sind. Gemeinsam mit unsereninternationalen Partnern wollen wir zukünftig in unserenKernzielmärkten noch viel bewegen. Gerade der chinesischeFußball-Markt ist für die Bundesliga im Allgemeinen, für den VfLWolfsburg aber ganz besonders von äußerst hoher Bedeutung, weil hierdie weltweit wohl einzigartige Kombination aus enormer Euphorie fürden deutschen Fußball, geballter Wirtschaftskraft und großemstaatlichen Interesse am Fußballsport vorherrscht", so ThomasRöttgermann.Pressekontakt:VfL WolfsburgMedien und KommunikationAnsprechpartner: Florian MattnerTelefon: 05361 / 8903-203Email: florian.mattner@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fu?ball GmbH, übermittelt durch news aktuell