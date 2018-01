Wolfsburg (ots) - Frohe Kunde für alle Fans der Wölfe zum Beginndes neuen Jahres: Der VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit MaximilianArnold vorzeitig und ohne Ausstiegsklausel um zwei weitere Jahre biszum 30. Juni 2022 verlängert. Der 23-Jährige spielt bereits seit 2009in der Jugend des VfL und feierte 2011 im Alter von 17 Jahren seinePremiere im deutschen Oberhaus. Somit ist Arnold der bislang jüngsteDebütant in der Bundesliga-Geschichte der Grün-Weißen. "Dievorzeitige und langfristige Vertragsverlängerung mit MaximilianArnold dokumentiert das gegenseitige Vertrauen und die gemeinsamenAmbitionen. Der VfL ist Maximilians Ausbildungsverein und er hatschon Höhen wie Vize-Meisterschaft und Pokalsieg, aber auch Tiefenwie den Abstiegskampf in der vergangenen Saison miterlebt. Er hat miterst 23 Jahren bereits über 170 Pflichtspiele für den VfL bestritten,das ist außergewöhnlich. Jetzt möchte Maximilian Arnold mit dem VfLWolfsburg die nächste Entwicklungsstufe erreichen, darüber freuen wiruns sehr", so VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe. VfL-Geschäftsführer Dr.Tim Schumacher: "Maximilian Arnold ist ein Gesicht des VfL Wolfsburg.Für unsere Fans ist er eine wichtige Identifikationsfigur. Wir sindsehr froh und stolz, dass wir seinen Vertrag bereits jetztlangfristig verlängern konnten.""Möchte beim VfL weitere Entwicklungsschritte gehen"Arnold, der bei den Wölfen das Trikot mit der Nummer 27 trägt,betont: "Ich bin glücklich, meinen Vertrag beim VfL vorzeitigverlängern zu können. In Wolfsburg bin ich zum Bundesliga-Spielergereift und möchte hier in Zukunft weitere Entwicklungsschrittegehen. Dass der Verein weiter auf mich setzt, ist für mich ein großerVertrauensbeweis. Dieses Vertrauen möchte ich gerne zurückzahlen."Bislang 176 Pflichtspieleinsätze für die Grün-WeißenIn der laufenden Saison absolvierte der 23-Jährige, der 2011 und2013 mit der U19 Deutscher Meister wurde und 2015 mit den ProfisDFB-Pokalsieger wurde, bisher 14 Partien (ein Tor) in der Bundesligasowie zwei Begegnungen im DFB-Pokal. Insgesamt kommt MaximilianArnold mittlerweile auf 176 Pflichtspieleinsätze für die Grün-Weißen,in denen er 23 Tore erzielte. Im Juni 2017 führte der Linksfuß diedeutsche U21-Auswahl bei der Europameisterschaft in Polen als Kapitänauf das Feld und holte mit ihr durch einen 1:0-Finalsieg gegenSpanien den Titel. Bereits im Mai 2014 kam Arnold zudem zu seinemA-Nationalmannschaftsdebüt gegen Polen.Pressekontakt:VfL WolfsburgMedien und KommunikationAnsprechpartnerin: Barbara Ertel-LeichtTelefon: 05361 / 8903-204Email: medien@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, übermittelt durch news aktuell