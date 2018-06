Wolfsburg (ots) - Früher als geplant beendet Marcel Schäfer seinGastspiel in der zweiten amerikanischen Liga bei den Tampa BayRowdies und kehrt zum VfL Wolfsburg zurück. Dort übernimmt derRekordfeldspieler der Wölfe, der in 256 Ligaspielen 13 Tore fürGrün-Weiß erzielte, zum 1. Juli die Funktion des Sportdirektors.Ursprünglich war geplant, dass der 34-Jährige die Saison in denVereinigten Staaten zu Ende spielt und erst 2019 eineAnschlussfunktion beim VfL Wolfsburg übernimmt. Nach intensivenGesprächen mit Aufsichtsrat und Geschäftsführung einigte man sichschnell auf eine Zusammenarbeit, was zugleich auch das Ende deraktiven Karriere des achtmaligen Nationalspielers bedeutet."Echte Identifikationsfigur kehrt zurück""In den Gesprächen mit Marcel war uns sehr schnell klar, dass wirauf einer Wellenlänge liegen und dieselben Ziele verfolgen. Er kenntden VfL in- und auswendig, ist hochmotiviert und bringt viele guteIdeen mit, wie wir den Verein wieder in die Erfolgsspur zurückbringenkönnen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm", sagtVfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Sein Geschäftsführerkollege Dr.Tim Schumacher ergänzt: "Mit Marcel Schäfer kehrt eine echteIdentifikationsfigur des VfL Wolfsburg zurück. Jeder, der Marcelkennt, weiß, wieviel ihm die Wölfe bedeuten und mit wieviel Power undElan er die neue Aufgabe angehen wird. Er hatte schon als Spielerimmer das große Ganze im Blick, sich immer bedingungslos für den VfLeingesetzt und bringt nun aus den USA zudem viele neue Eindrücke mit,von denen wir alle profitieren werden.""Ich brenne darauf, beim VfL loszulegen"Marcel Schäfer fiebert seinem Start bei den Wölfen entgegen: "Ichfreue mich wahnsinnig darauf, wieder zu meinem Herzensvereinzurückzukehren und ihm helfen zu können. Was man beim VfL Wolfsburgvorhat, hat mich auf Anhieb überzeugt und ich bin sehr froh, meinenTeil dazu beitragen zu dürfen. Natürlich verlasse ich Tampa Bay auchmit einem weinenden Auge. Ich bin den Rowdies und vor allemKlubbesitzer Bill Edwards sehr dankbar, dass sie mir meinen Traum,einmal in Amerika spielen zu dürfen und viele neue Erfahrungen zusammeln, erfüllt haben und mir jetzt bei der Rückkehr keine Steine inden Weg gelegt haben. Meine Familie und ich haben uns in Floridaimmer sehr wohlgefühlt und viele neue Freunde gefunden. Die Zeit inTampa Bay bleibt unvergessen, jetzt brenne ich aber darauf, in neuerFunktion beim VfL loszulegen, mich in das neue Aufgabengebieteinzuarbeiten und viel zu lernen."Hinweis an die Redaktionen:Der VfL Wolfsburg wird rechtzeitig über einen Termin für einPressegespräch mit Marcel Schäfer und Geschäftsführer Jörg Schmadtkeinformieren.Pressekontakt:VfL WolfsburgMedien und KommunikationAnsprechpartnerin: Barbara Ertel-LeichtTelefon: 05361 / 8903-204Email: medien@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, übermittelt durch news aktuell