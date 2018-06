Wolfsburg (ots) - Nach siebeneinhalb Jahren beim VfL Wolfsburgverlässt Fabian Wohlgemuth auf eigenen Wunsch die Wölfe und wirdSportdirektor des Zweitligisten KSV Holstein. Bei den Kielern erhältder 39-Jährige einen Dreijahresvertrag. Wohlgemuth hatte Anfang 2011beim VfL zunächst als Scout im Nachwuchsbereich begonnen und wurdenach einem halben Jahr zum Leiter des damaligenNachwuchsleistungszentrums befördert. Unter seiner Führung etabliertesich die Jugendarbeit des VfL Wolfsburg in der nationalen Spitze undbrachte einige Erfolge hervor. So gelang der U19 der Wölfe derzweimalige Gewinn der Deutschen Meisterschaft, zudem schafftenTalente wie Maximilian Arnold, Robin Knoche, Gian-Luca Itter oderzuletzt Paul Jaeckel und Elvis Rexhbecaj den Sprung in dasBundesligateam der Grün-Weißen. Wer auf Fabian Wohlgemuth in derVfL-Fußball.Akademie nachfolgt, wird zeitnah entschieden. Bis dahinübernimmt Pablo Thiam (Leiter U23) die Aufgaben Wohlgemuths."Entscheidung ausgesprochen schwer gefallen" "Ich freue michwirklich sehr auf die neue Aufgabe in Kiel, da es für mich an derZeit war, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Dennoch ist mirdie Entscheidung ausgesprochen schwer gefallen, da ich mich beim VfLWolfsburg sehr wohlgefühlt habe und gemeinsam mit meinem Team in denvergangenen Jahren mit viel Herzblut und Leidenschaft dieNachwuchsarbeit vorangebracht habe. Daher gilt mein Dank auch denVfL-Verantwortlichen, die meinem Wunsch nach einer Auflösung desVertrages entsprochen haben. Ich werde den VfL und seine Mitarbeiter,besonders natürlich die Mitstreiter in der Akademie, sehr vermissen",so Fabian Wohlgemuth."Wünschen ihm viel Erfolg" VfL-Geschäftsführer Wolfgang Hotzebedankt sich im Namen des gesamten VfL Wolfsburg beim scheidendenNachwuchsleiter für die geleistete Arbeit: "Fabian Wohlgemuth hat inder Akademie auch in schwierigen Zeiten immer Kurs gehalten. DieErfolge im Nachwuchsbereich sprechen für sich und sind ein Beleg fürdie dort geleistete nachhaltige Arbeit, von der auch unserBundesligateam immer wieder profitiert. Wir bedauern seinen Abschied,wünschen ihm aber natürlich alles Gute und viel Erfolg bei seinerneuen Herausforderung."Pressekontakt:VfL WolfsburgMedien und KommunikationAnsprechpartnerin: Barbara Ertel-LeichtTelefon: 05361 / 8903-204Email: medien@vfl-Wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, übermittelt durch news aktuell