Wolfsburg (ots) - Das neue Trikot der Wölfe ist enthüllt: Imsatten Dunkelgrün geht der VfL Wolfsburg in die neueBundesliga-Saison. Zudem erinnert ein stilisiertes "X" im hellerenGrünton an die Trikotfarbe des Meisterjahres 2009 und steht außerdemfür die römische Zahl 10. Diese weist symbolisch auf das im kommendenJahr anstehende Jubiläum des Gewinns der Deutschen Meisterschaft hin."Das Trikot ist eine schöne Hommage an eines der erfolgreichstenJahre der Wolfsburger Vereinsgeschichte", so Geschäftsführer JörgSchmadtke, der allerdings betont: "Daraus sollten jetzt nicht unsereaktuellen Saisonziele abgeleitet werden." Sportdirektor MarcelSchäfer, der 2009 als Spieler die Meisterschale in die Höhe streckte,sagt: "Beim Anblick des Trikots werden sicher viele Erinnerungen anden 23. Mai 2009 wach, auch bei mir persönlich. Es sollte Ansporn füruns alle sein, jeden Tag hart zu arbeiten, um den VfL wieder in dieErfolgsspur zurückzuführen."Trikots der Profis ab sofort erhältlichDie komplette Profimannschaft zeigte sich am Donnerstagmittag imVolkswagen Markenpavillon der Autostadt in den neuen Heim- undAuswärtstrikots von Ausrüster Nike. Im Testspiel am morgigen Freitagbei Lupo Martini (18 Uhr) wird der VfL erstmals in den neuen Jerseysauflaufen. Zudem ist das Trikot der Profis ab sofort online unterwww.vfl-wolfsburg.de sowie in der FanWelt in der City-Galerie und inder VfL-FußballWelt im AOK Stadion erhältlich.Auch Frauen-Trikot präsentiertBei der rund 45-minütigen Veranstaltung, durch die Sky-ModeratorinJessica Libbertz führte und zu der Fans im VfL-Outfit freien Eintritterhielten, wurden auch die Erfolge der Frauenmannschaft gewürdigt,die durch den Sportlichen Leiter Ralf Kellermann sowie die beidenSpielerinnen Joelle Wedemeyer und Katharina Baunach vertreten waren.Auch die Frauen, die in diesem Jahr zum vierten Mal die DeutscheMeisterschaft gewinnen konnten, laufen zur neuen Saison im neuenNike-Outfit auf - als besondere Applikation ziert diese Version desJerseys ein Stern, der ab drei gewonnenen Titeln getragen werdendarf.Dank an Volkswagen, Nike und AutostadtGeschäftsführer Dr. Tim Schumacher: "Wir wissen es sehr zuschätzen, dass uns unsere langjährigen Partner, die Volkswagen AG,aber auch die Autostadt oder Trikotsponsor Nike in sportlichschwierigen Zeiten bedingungslos unterstützen. Insofern ist diePräsenz der gesamten Mannschaft und der neuen sportlichen Leitungheute auch als Dank an diese Partner zu verstehen. Zudem freuen wiruns sehr, dass wir den Launch des neuen Trikots hier mit unserenFans, unseren Partnern und Medienvertretern im Markenpavillon feierndürfen."Das Nike-Trikot, in dessen Kragen das Wolfsburger Stadtwappen alsbesonderes Zeichen der engen Verbundenheit zwischen Verein und Stadteingestickt ist, ist atmungsaktiv, bewegungsfreundlich undumweltbewusst. Durch die Verwendung von recyceltem Polyester stelltNike bei der Herstellung von Trikot-Sets nachhaltige Innovation inden Mittelpunkt. So wird unvergleichbare Leistungsfähigkeit beiminimaler Umweltbelastung geboten.