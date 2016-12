Wolfsburg (ots) - Robin Knoche bleibt für weitere drei Jahre beimVfL Wolfsburg: Der Innenverteidiger verlängerte seinen am Saisonendeauslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2020. Zu diesem Zeitpunkt wird der24-Jährige dann 15 Jahre lang das Trikot der Wölfe getragen haben,denn 2005 wechselte er von Olympia Braunschweig in die VfL-Jugend.Über die U23 schaffte der gebürtige Braunschweiger den Sprung zu denProfis, für die er am 19. August 2011 sein Debüt beim Auswärtsspielbei Borussia Mönchengladbach gab."Wir freuen uns, dass wir den Vertrag mit Robin Knoche verlängernkonnten. Er kommt aus unserer Fußball-Akademie und ist eine wichtigeIdentifikationsfigur und Vorbild für unsere aktuellenNachwuchsspieler. Robin identifiziert sich selbst zu einhundertProzent mit dem VfL Wolfsburg. Er hat sich zu einem gestandenenBundesligaspieler entwickelt, das belegen über 90 Bundesliga-Spieleeindrucksvoll. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und sindüberzeugt, dass Robin für den VfL auch in Zukunft wichtig sein wird",so Olaf Rebbe, Leiter Sport.Robin Knoche: "Ich bin beim VfL Wolfsburg groß geworden und freuemich daher umso mehr, dass der VfL auf mich setzt. Ich finde hier diebesten Gegebenheiten vor, um mich weiterzuentwickeln und weiter zuverbessern und werde hart dafür arbeiten, dass wir schnell wieder indie Erfolgsspur finden und wieder so erfolgreichen Fußball spielenwie in den vergangenen Jahren."Bislang absolvierte Robin Knoche 93 Ligaspiele für die Wölfe, indenen ihm sechs Tore gelangen, neun DFB-Pokal- sowie elfEuropa-League- und zwei Champions-League-Partien. Mit den Grün-Weißenwurde er zudem 2015 DFB-Pokalsieger, Vize-Meister undSupercup-Gewinner. Für die deutsche U21-Nationalmannschaft kam dieNummer 31 des VfL 10-mal zum Einsatz, wobei ihm ein Treffer gelang.Einmal war er zudem bislang von Bundestrainer Joachim Löw für dieA-Nationalmannschaft nominiert worden, blieb aber im November 2014 imFreundschaftsspiel gegen Spanien ohne Einsatz.Pressekontakt:VfL WolfsburgMedien und KommunikationAnsprechpartnerin: Barbara Ertel-LeichtTelefon: 05361 / 8903-204Email: medien@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fu?ball GmbH, übermittelt durch news aktuell