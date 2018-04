Wolfsburg (ots) - Sportdirektor Olaf Rebbe und der VfL Wolfsburgbeenden ihre Zusammenarbeit zum 30. Juni 2018. Die Trennung erfolgtin beiderseitigem Einvernehmen. Er wird mit sofortiger Wirkung vonseinen Aufgaben freigestellt. "Wir bedanken uns bei Olaf Rebbe fürdie überaus vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit in denvergangenen fünf Jahren. Olaf Rebbe übernahm den Posten desSportdirektors beim VfL Wolfsburg im Dezember 2016 in einer sehrschwierigen Phase. Mit ihm gelang uns in einer intensiven Rückrundeim Mai 2017 der Klassenerhalt", so Wolfgang Hotze, Sprecher derGeschäftsführung. Sein Geschäftsführer-Kollege Dr. Tim Schumacherbetont: "Olaf Rebbe hat den Umbruch erfolgreich vorangetrieben. Dasringt mir großen Respekt ab. Er hat in seiner Zeit als Sportdirektorneue Nachwuchs-Strukturen geschaffen und das Konzept derVfL-Fußball.Akademie umgesetzt. Eigengewächse wie Gian-Luca Itter,Elvis Rexhbecaj und auch Paul Jaeckel konnten in dieser Zeit in dasBundesliga-Team integriert werden.""Der VfL ist mir sehr ans Herz gewachsen."Olaf Rebbe: "Der VfL Wolfsburg und seine Mitarbeiter sind mir inden über fünf Jahren sehr ans Herz gewachsen. Ich möchte mich beiallen Beteiligten für eine intensive Zeit bedanken und wünsche demVerein, den Fans und der Stadt in Zukunft viele VfL-Siege."Pressekontakt:VfL WolfsburgMedien und KommunikationAnsprechpartnerin: Barbara Ertel-LeichtTelefon: 05361 / 8903-204Email: medien@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, übermittelt durch news aktuell