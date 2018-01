VfL Wolfsburg-Presseservice: Neuzugang aus der Schweiz / Der VfL Wolfsburg verpflichtet Mittelfeldspieler Renato Steffen vom FC Basel

Wolfsburg (ots) - Verstärkung für die Wölfe: Flügelspieler RenatoSteffen wechselt vom amtierenden Schweizer Meister FC Basel zum VfLWolfsburg. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide VereineStillschweigen. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler, der einenVertrag bis 2021 unterzeichnete, absolvierte bislang 149 Partien inder Schweizer Super League, wobei er 35 Tore erzielte und weitere 36Treffer direkt vorbereitete. Zudem stehen für den gebürtigen Aargauer26 internationale Einsätze (fünf Tore/fünf Vorlagen) in der ChampionsLeague sowie der Europa League zu Buche. Auch das Trikot dereidgenössischen Nationalelf trug er bereits fünfmal. 2016 und 2017wurde Steffen Schweizer Meister mit dem FC Basel, 2017 gewann erzudem den Schweizer Pokal."In der Bundesliga beweisen""Wir haben Renato Steffen seit geraumer Zeit auf dem Zettel.Ursprünglich wollten wir ihn bereits im vergangenen Sommerverpflichten. Damals ließ sich der Wechsel jedoch nicht realisieren.Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat. Renato hat inder Schweiz bereits einiges an Erfahrung gesammelt und will sichjetzt in der Bundesliga beweisen. Ich habe zuletzt immer wiederbetont, dass wir nur dann auf dem Transfermarkt aktiv werden, wennwir einen Spieler verpflichten können, der uns besser macht. RenatoSteffen ist genauso ein Spielertyp", so VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe.Cheftrainer Martin Schmidt betont: "Ich habe seinen bisherigenWerdegang mitverfolgt. Renato hat sich beim FC Basel sehr gutentwickelt und ist dort ein wichtiger Leistungsträger geworden. Erist ein echter Mentalitätsspieler, ein Fighter, der sich immer vollreinhängt und der sich durch seine Effizienz sowie seinenEinsatzwillen auszeichnet."Trikot mit der Nummer 8Steffen, der am heutigen Mittwoch voraussichtlich erstmals mit derMannschaft trainieren wird und das Trikot mit der Nummer 8 erhält,betont, dass es etwas besonders ist, als Schweizer nach Wolfsburg zuwechseln. "Ich freue mich sehr, für den VfL Wolfsburg spielen zudürfen. Der VfL genießt einen hervorragenden Ruf in der Schweiz,natürlich auch weil Spieler wie Diego Benaglio, Ricardo Rodriguezoder Timm Klose hier ihren großen Durchbruch geschafft haben. MeinZiel ist es, jetzt der Mannschaft so schnell wie möglich helfen zukönnen."Pressekontakt:VfL WolfsburgMedien und KommunikationAnsprechpartnerin: Barbara Ertel-LeichtTelefon: 05361 / 8903-204Email: medien@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, übermittelt durch news aktuell