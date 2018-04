VfL Wolfsburg-Presseservice: Neuer Aufsichtsratsvorsitzender: Frank Witter folgt auf Dr. Garcia Sanz

Wolfsburg (ots) - Frank Witter übernimmt ab sofort das Amt desAufsichtsratsvorsitzenden beim VfL Wolfsburg. Der 58 Jahre alteFinanz-Vorstand der Volkswagen AG wurde im Rahmen einer Sitzung amMontagabend zum Nachfolger von Dr. Francisco Javier Garcia Sanzgewählt, der seit 2004 im Aufsichtsrat saß und ab 2009 den Vorsitzinne hatte. Ausgeschieden ist zudem Hans-Gerd Bode, der seit Januar2016 Mitglied des Kontrollgremiums war. Gemeinsam mit Hans DieterPötsch und Bernd Osterloh bildet Frank Witter, der seit 1992 demVolkswagen Konzern angehört, künftig das Präsidium desAufsichtsrates."Freue mich, dass ich aktiv Verantwortung übernehmen kann.""Ich begleite und verfolge die Entwicklung des VfL Wolfsburg schonseit langem und freue mich, dass ich nun auch aktiv Verantwortung fürden Verein übernehmen kann. Wir stehen vor großen Herausforderungen,die der Aufsichtsrat nun gemeinsam mit der Geschäftsführung und derSportlichen Leitung angehen wird. Mein Dank gilt an dieser Stelleaber ausdrücklich auch meinem Vorgänger, Herrn Dr. Garcia Sanz, sowieHans-Gerd Bode für seine knapp zweieinhalbjährige Amtszeit", so FrankWitter, der selbst als Fußballer aktiv war und zwischen 1979 und 1981insgesamt 76 Spiele (1 Tor) für den damaligen Nord-Zweitligisten OSVHannover bestritt.Dank an Dr. Garcia Sanz und Hans-Gerd Bode"Wir freuen uns, dass Frank Witter direkt signalisiert hatte,diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen zu wollen und sind festüberzeugt, dass wir den VfL gemeinsam wieder auf Kurs bringen werden.Im Namen des VfL Wolfsburg, aber auch persönlich, möchten meinGeschäftsführer-Kollege Tim Schumacher und ich Herrn Dr. Garcia Sanzfür sein langjähriges großes Engagement ausdrücklich danken. Er hatsich in hohem Maße um den VfL Wolfsburg verdient gemacht", soWolfgang Hotze, Sprecher der Geschäftsführung. DieVfL-Geschäftsführer danken zugleich auch Hans-Gerd Bode für seineTätigkeit als Mitglied im Präsidium des Aufsichtsrates.Dr. Tim Schumacher betont: "Wir sind sehr froh, dass wirgemeinschaftlich einen reibungslosen Übergang gewährleisten konnten.Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Frank Witter, wir werdengemeinsam viele Themen angehen. Gleichwohl liegt die Fokussierungaktuell natürlich weiterhin auf dem Erreichen des Klassenerhalts."Pressekontakt:VfL WolfsburgMedien und KommunikationAnsprechpartnerin: Barbara Ertel-LeichtTelefon: 05361 / 8903-204Email: medien@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, übermittelt durch news aktuell