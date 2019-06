Wolfsburg (ots) - Der VfL Wolfsburg hat den vierten Neuzugang fürdie kommende Saison 2019/2020 perfekt gemacht. Der österreichischeNationalspieler Xaver Schlager wechselt von RB Salzburg zu denGrün-Weißen. Der 21-Jährige spielt vorwiegend in derMittelfeldzentrale und hat in Wolfsburg einen Vertrag bis 2023unterschrieben. "Wir freuen uns, dass wir unseren bestehenden Kadermit Xaver Schlager weiter verstärken können. Er ist ein junger,erfolgshungriger Spieler, der jetzt den nächsten Schritt in seinerKarriere gehen kann. Trotz seines jungen Alters verfügt er bereitsüber einige Erfahrung auf internationalem Niveau und passt auchunabhängig von seinen sportlichen Qualitäten hervorragend zum VfLWolfsburg", so Sportdirektor Marcel Schäfer.Xaver Schlager: "Ich freue mich sehr auf den VfL Wolfsburg und dieHerausforderung, in der deutschen Bundesliga spielen zu können. Ichhatte in Salzburg eine tolle und auch erfolgreiche Zeit, für die ichdem Verein immer dankbar sein werde. Aber jetzt ist für mich derZeitpunkt für eine Veränderung gekommen. Der VfL Wolfsburg bietetein professionelles, aber auch familiäres Umfeld und ich binüberzeugt, dass ich mich hier am besten weiterentwickeln kann."Sein Debüt in Österreichs Bundesliga feierte Xaver Schlager im Mai2016 als 18-Jähriger. Seitdem bestritt er 67 Liga-Partien für dieSalzburger, in denen er sieben Tore erzielte. Hinzu kommen 28internationale Spiele in der UEFA Europa League und der Qualifikationzur UEFA Champions League. In seinen vier Profi-Jahren bei RB holteSchlager viermal den Meistertitel und dreimal den nationalen Pokal.Für die österreichische A-Nationalmannschaft lief er 2018 erstmalsauf und absolvierte bislang elf Spiele, in denen ihm ein Treffergelang. Mit der U21 war Schlager bis zum vergangenen Sonntag noch beider Europameisterschaft in Italien und San Marino im Einsatz.Zuvor hatte der VfL Wolfsburg bereits Kevin Mbabu (Young BoysBern), Joao Victor (LASK) und Paolo Otavio (FC Ingolstadt) für dieneue Spielzeit verpflichtet.Pressekontakt:VfL WolfsburgSportkommunikationAnsprechpartnerin: Barbara Ertel-LeichtTelefon: 05361 / 8903-204Email: medien@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, übermittelt durch news aktuell