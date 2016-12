VfL Wolfsburg-Presseservice: La Manga und Florida / Der VfL Wolfsburg plant seine Wintervorbereitung neu / Trainingsauftakt am 3. Januar

Wolfsburg (ots) - Der VfL Wolfsburg hat seine Planungen für dieVorbereitungszeit bis zum Pflichtspielauftakt am 21. Januar 2017gegen den Hamburger SV (Anstoß 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena)überarbeitet. Die Bundesliga-Mannschaft wird nach demTrainingsauftakt in Wolfsburg am 3. Januar nicht am Florida Cup 2017teilnehmen, sondern ein Trainingslager im spanischen La Mangaabsolvieren. (4. - 11. Januar 2017). In Florida werden diegrün-weißen Farben dennoch stark vertreten sein, und zwar durch denFörderkader der VfL-Fußball.Akademie. "Wir haben uns bewusst fürdiese Doppellösung entschieden, weil wir zum einen in unserersportlich prekären Lage die bestmögliche Wintervorbereitung für dieBundesliga-Mannschaft schaffen wollen, zum anderen aber auch dieklubstrategischen Überlegungen rund um eine Teilnahme am Florida Cupim Rahmen unserer Internationalisierung umsetzen wollen", betontVfL-Geschäftsführer Thomas Röttgermann.Die knapp 100 VfL-Fans, die das Fanreise-Angebot für den FloridaCup gebucht haben, wurden bereits persönlich hierüber informiert unddürfen nunmehr frei wählen, ob sie die Jungwölfe beim Florida Cupunterstützen wollen oder nach La Manga ins Trainingslager reisenmöchten. Einer kostenfreie Stornierung der Florida-Reise ist ebensomöglich. "Wir freuen uns über jeden Fan, der unsere Mannschaft in LaManga unterstützt genauso wie über all jene, die mit unserenToptalenten nach Florida reisen. Für unseren Förderkader wird dasgarantiert eine einzigartige Erfahrung. Deshalb wäre es klasse, wennunsere Anhänger in Spanien sowie in den USA Flagge für den VfL zeigenwürden", so Olaf Rebbe, Leiter SportPressekontakt:VfL WolfsburgMedien und KomnmunikationAnsprechpartnerin: Barbara Ertel-LeichtTelefon: 05361 / 8903-204Email: medien@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fu?ball GmbH, übermittelt durch news aktuell