Wolfsburg (ots) - Mittelfeldspieler Josuha Guilavogui hat seinenVertrag beim VfL Wolfsburg vorzeitig bis zum 30. Juni 2020verlängert. Die Grün-Weißen hatten den siebenmaligen französischenNationalspieler vor drei Jahren von Atletico Madrid verpflichtet.Bislang absolvierte der 26-Jährige für den VfL 108 Pflichtspiele(vier Tore, drei Assists), darunter neun Partien in der ChampionsLeague und zehn Einsätze in der Europa League. Zudem konnteGuilavogui 2015 den Gewinn des DFB-Pokals und die Vize-Meisterschaftfeiern."Vorbild an Einsatzbereitschaft"Beim VfL freut man sich über den langfristigen Verbleib desFranzosen. "Es ist schön, dass Josuha seine Zukunft beim VfLWolfsburg sieht. Er hat viele gute, aber auch schwierige Momente mitdem VfL erlebt und ist, was Einsatzbereitschaft und Leidenschaftangeht, ein echtes Vorbild für unsere jungen Spieler. Dass er seinenVertrag jetzt vorzeitig verlängert hat, ist ein Zeichen, dass er sichmit dem VfL und unserem Weg, aber auch mit der Stadt Wolfsburgidentifiziert", betont Sportdirektor Olaf Rebbe."Möchte mit dem VfL wieder in die Erfolgsspur"Josuha Guilavogui: "Ich fühle mich in Wolfsburg wohl und ich weiß,dass meine Entwicklung und die des VfL noch längst nichtabgeschlossen ist. Es macht Spaß, in diesem ambitionierten UmfeldFußball spielen zu können und ich werde alles dafür tun, damit wirnach dieser schwierigen letzten Saison wieder in die Erfolgsspurzurückfinden."