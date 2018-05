Wolfsburg (ots) - Jörg Schmadtke wird Geschäftsführer Sport beimVfL Wolfsburg. Der Aufsichtsrat einigte sich mit dem 54-jährigen aufeine Zusammenarbeit ab dem 1. Juli 2018.Frank Witter, VfL-Aufsichtsratsvorsitzender: "Mit Jörg Schmadtkehaben wir den passenden Fachmann für die erfolgreiche Neu-Ausrichtungunseres Lizenzspielerbereichs gefunden. Er wird mit hoher Kompetenz,Leidenschaft und Engagement dafür sorgen, dass wir zurück in dieErfolgsspur kommen. Jörg Schmadtke hat uns in den Gesprächen vollüberzeugt. Seine Erfolgsgeschichte in der Fußball-Bundesliga ist sehrbeindruckend. Er passt auch menschlich ideal zum VfL Wolfsburg."Jörg Schmadtke: "Ich gehe mit großer Vorfreude an diese Aufgabeheran. Wir werden den Status Quo genau analysieren und wollen derMannschaft wieder die Stabilität verschaffen, damit sie in derBundesliga schnell den Anschluss findet und erfolgreichen Fußballspielt."Geschäftsführer Wolfgang Hotze und Tim Schumacher: "Es könntekeine bessere Besetzung dieser Position geben. Mit Jörg Schmadtkehaben wir die beste Lösung für die sportliche Führung des VfLgefunden. Mitarbeiter, Fans und Mannschaft können sich auf einenleidenschaftlichen und erfolgshungrigen Sport-Manager freuen."Jörg Schmadtke stand zuletzt als Geschäftsführer Sport in Dienstendes 1. FC Köln, mit dem er 2014 in die Bundesliga aufstieg und sicham Ende der Saison 2016/2017 für die Europa League qualifizierenkonnte. Zuvor arbeite er in dieser Funktion bereits für Hannover 96(2009-2013) und Alemannia Aachen (2001-2009). Als Torwart bestritt erinsgesamt 266 Bundesliga-Spiele für Fortuna Düsseldorf und den SCFreiburg.Hinweis an die Redaktionen:Der VfL Wolfsburg wird rechtzeitig über eine offizielleVorstellung von Jörg Schmadtke informieren.Pressekontakt:VfL WolfsburgMedien und KommunikationAnsprechpartnerin: Barbara Ertel-LeichtTelefon: 05361 / 8903-204Email: medien@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, übermittelt durch news aktuell