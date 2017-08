VfL Wolfsburg-Presseservice: Exklusiver Akustik-Partner: Monster engagiert sich beim VfL Wolfsburg

Wolfsburg (ots) -Monster, Marktführer für Kopfhörer und Lautsprecher im privatenBereich, ist ab sofort offizieller und exklusiver Akustik-Partner desVfL Wolfsburg. Einhergehend mit der neuen Partnerschaft, die sowohlnational als auch international ausgerichtet ist, konnte dank Monsterein neues, innovatives Soundsystem pünktlich zur neuenBundesliga-Saison in der Volkswagen Arena installiert werden. Sokommen künftig alle Wölfe-Fans und auch die Anhänger derGastmannschaft bei den Heimspielen des VfL Wolfsburg in den Genusseines einzigartigen Sounds, den 147 Lautsprecherboxen sowie derinnovative Monster-Cube erzeugen werden. Seine Premiere feiert dasneue System beim Saisonauftakt der Grün-Weißen am 19. August gegenBorussia Dortmund."Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Monster, die esdem VfL Wolfsburg ermöglicht, als erster Klub ein einzigartigesAkustik-Erlebnis in seinem Stadion anzubieten. Eines unsererHauptziele ist die stetige und innovative Weiterentwicklung unsererInfrastruktur - zusammen mit starken Partnern wie Monster", betontVfL-Geschäftsführer Dr. Tim Schumacher. Monster-Geschäftsführer NoelLee sagt: "Wir haben den VfL Wolfsburg als Partner ausgesucht, weilwir nach dem Besten streben. Wir sorgen für klare und definierteAkustik und ermöglichen dem Stadionbesucher mit der Pure MonsterSound Technologie ein einzigartiges Erlebnis."Der Hauptfokus des US-Unternehmens liegt auf dem Bereich Sport.Dafür bietet Monster iSport-Kopfhörer an, die speziell auf dieBedürfnisse der Sportler angepasst wurden. Die Kopfhörer sitzensicher am Kopf und sind geschützt gegen Schweiß. Ein weiteresAugenmerk liegt auf Lifestyle-Produkten rund um die Welt desFußballs. Für die Fans des VfL Wolfsburg plant Monster zudemexklusive Aktionen und besondere Produktangebote.Pressekontakt:VfL WolfsburgMedien und KommunikationAnsprechpartnerin: Barbara Ertel-LeichtTelefon: 05361 / 8903-204Email: medien@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fu?ball GmbH, übermittelt durch news aktuell