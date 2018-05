VfL Wolfsburg-Presseservice: Einladung zur Pressekonferenz

Wolfsburg (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,liebe Kolleginnen und Kollegen,am Donnerstag, 17. Mai (20.30 Uhr, Volkswagen Arena), bestreitetder VfL Wolfsburg das Hinspiel in der Relegation gegen Holstein Kiel.Im Vorfeld der Partie findet am Dienstag, 15. Mai, um 14 Uhr einePressekonferenz statt.Im Medienraum der Volkswagen Arena (3. OG, In den Allerwiesen 1,38446 Wolfsburg) steht Cheftrainer Bruno Labbadia für Fragen zurVerfügung.Pressekontakt:Medien und KommunikationAnsprechpartnerin: Barbara Ertel-LeichtTelefon: 05362 / 8903-204Email: medien@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, übermittelt durch news aktuell