VfL Wolfsburg-Presseservice: Besonderer Dress gegen die Lilien - Wölfe laufen gegen Darmstadt 98 in Jubiläumstrikots auf.

Wolfsburg (ots) - Drei verschiedene Trikots haben die Profis desVfL Wolfsburg in dieser Spielzeit bislang getragen - beim Heimspielgegen den SV Darmstadt 98 am Samstag, 18. März (Anstoß um 15.30 Uhr),kommt noch ein viertes dazu. So wird die Elf von Cheftrainer AndriesJonker gegen die Lilien in einem eigens für diese Partie produziertenJubiläumstrikot spielen. "20 Jahre Bundesliga" lautet auch in diesemFall der besondere Anlass. Im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz amDonnerstag stellten VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe und der Chefcoachdas Jubiläumstrikot vor. "Das Jubiläumstrikot soll nicht nur einbesonderes Andenken für unsere Fans an den Bundesliga-Aufstieg 1997sein. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, es auch bei einemHeimspiel zu tragen, um damit die großartige Leistung derAufstiegsmannschaft zu würdigen. Sie hat damals den Grundstein fürdas gelegt, was in den vergangenen 20 Jahren in Wolfsburg entstandenist. Das soll für uns Auftrag und Ansporn zugleich sein", so OlafRebbe.Das individuell gestaltete Jersey basiert auf dem Heimtrikot derdiesjährigen Spielzeit, bietet aber viele besondere Merkmale. Soziert das Vereinswappen aus dem Aufstiegsjahr 1997 die Brust. Zudembefinden sich ein Hologramm dieses Wappens mit den markanten Zinnenüber dem unteren Saum sowie ein Aufnäher mit Datum und Ergebnis desFabelspiels vom 11. Juni 1997, dem 5:4-Triumph gegen den 1. FSV Mainz05, oberhalb der Rückennummer.Limitierte Auflage - Verkauf startet am 17. MärzAuch die Fans haben die Möglichkeit, das - analog zumAufstiegsjahr - auf 1.997 Exemplare limitierte Trikot für den Preisvon 97 Euro zu erwerben. Diese Verkaufs-Variante bietet zusätzlichnoch weitere Besonderheiten. So befindet sich am rechten Ärmel dasVfL-Logo zum Jubiläumsjahr "20 Jahre Bundesliga". In dieRückennummer, natürlich eine 97, sind außerdem alle Spielernamen ausdem Aufstiegskader eingearbeitet. Verkauft wird das Trikot in einerhochwertigen Jubiläumsbox mit den verschiedensten Motiven aus denletzten zwei Dekaden Bundesliga des VfL Wolfsburg. Zum Verkauf desJubiläumstrikots öffnet der VfL-Fanshop im Fanhaus an der VolkswagenArena am Freitag, 17. März, außerplanmäßig von 10 bis 17 Uhr.Erhältlich ist es an diesem Tag zunächst ausschließlich fürDauerkartenbesitzer, WölfeClub-Mitglieder sowie Mitglieder derOffiziellen Fanclubs des VfL Wolfsburg. Der freie Verkauf starteteinen Tag später, also am Spieltag der Partie gegen Darmstadt, imVfL-Fanshop im Fanhaus an der Volkswagen Arena, der auch an diesemTag außerplanmäßig schon um 10 Uhr (bis 18.30 Uhr) öffnet, und in derVfL-FanWelt in der City-Galerie (9.30 Uhr bis 20 Uhr) sowie ab Punkt15.30 Uhr auch im Online-Wölfeshop.