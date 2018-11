VfL Wolfsburg-Presseservice: Amtsantritt: Michael Meeske komplettiert VfL-Geschäftsführung

Wolfsburg (ots) - Michael Meeske hat am heutigen Donnerstag, 1.November, seine Tätigkeit als Geschäftsführer des VfL Wolfsburgoffiziell aufgenommen. Der 47-Jährige wird bei den Grün-Weißen absofort die Geschäftsbereiche Marketing, Vertrieb,Internationalisierung und Digitalisierung verantworten. "Wir heißenMichael Meeske in unserer VfL-Familie herzlich willkommen undwünschen ihm einen guten Start. Mit ihm, Jörg Schmadtke und Dr. TimSchumacher ist die Geschäftsführung nun sehr gut besetzt und für diekünftigen Aufgaben und Herausforderungen in allen Bereichen optimalaufgestellt", so der VfL-Aufsichtsratsvorsitzende Frank Witter. Derbisherige Sprecher der Geschäftsführung, Wolfgang Hotze, wird zum 30.November dieses Jahres ausscheiden. Dem 66-Jährigen gebührt großerDank, da er seinen geplanten Ruhestand verschoben und derVerpflichtung eines neuen Geschäftsführers untergeordnet hatte.Jörg Schmadtke (54), der am 1. Juni zum VfL Wolfsburg gewechseltwar, zeichnet als Geschäftsführer Sport künftig auch für den BereichMedien und Kommunikation verantwortlich. Das Aufgabengebiet von Dr.Tim Schumacher (44) wurde neben den Bereichen Personal, Beschaffung,Recht und Compliance sowie Frauenfußball um die Bereiche Finanzen undControlling sowie Infrastruktur und Organisation erweitert.Michael Meeske kommt vom 1. FC Nürnberg, wo er die vergangenendrei Jahre als Kaufmännischer Vorstand tätig war. "Ich hatte eineschöne und auch erfolgreiche Zeit in Nürnberg. Aber jetzt war es fürmich an der Zeit, eine neue interessante und anspruchsvolleHerausforderung anzunehmen. Ich freue mich sehr darauf, mit meinenbeiden Geschäftsführerkollegen die vielen spannenden Themen gemeinsamerfolgreich anzugehen."Pressekontakt:VfL WolfsburgMedien und KommunikationAnsprechpartnerin: Barbara Ertel-leichtTelefon: 05361 / 8903-204Email: medien@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, übermittelt durch news aktuell