VfL Bochum 1848 stärkt den Kindesschutz

Duisburg (ots) - Gemeinsam mit der Kindernothilfe entwickelt derVfL Bochum 1848 als erster deutscher Verein im Profi-Fußball einsystematisches Schutzkonzept für Kinder und Jugendliche. ProminenterUnterstützer des Projekts ist VfL-Stürmer Simon Zoller: "Kindersollen sicher und geschützt aufwachsen. Das gilt für den Sportgenauso wie für zu Hause." Ebenfalls mit dabei ist der von denehemaligen VfL-Torhütern Andreas Luthe und Jonas Ermes gegründeteVerein "In safe hands e.V.". Die Kindernothilfe steuert und begleitetden einjährigen Prozess, in dem beide Vereine passgenaueSchutzkonzepte für sich erarbeiten.Den Auftakt des Projekts "Kinderschutz anne Castroper" bildetenzwei Schulungen für die Mitglieder der neu gegründetenKindesschutz-Teams beider Vereine durch die DuisburgerKinderrechtsorganisation. Im Fokus stand die Sensibilisierung undWissensvermittlung rund um Präventions- und Interventionsmaßnahmen,um Kinder vor Gewalt zu schützen. Bis Ende des Jahres werden dieVereine - unter Einbeziehung von Kindern, Trainern, Eltern,Ehrenamtlichen - ein umfassendes, vereinsinternes Schutzkonzeptentwickeln.Rund 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche spielen in DeutschlandFußball und verbringen den Großteil ihrer Freizeit im Verein. DieseZeit prägt die Mädchen und Jungen sehr stark. Die Studie "Safe Sport"der deutschen Sporthochschule Köln aus dem Jahr 2017 zeigt: Trotzdieser großen Verantwortung hat sich bislang nur die Hälfte allerbefragten Sportvereine mit dem Thema Prävention von sexueller Gewaltauseinandergesetzt.Als eine der größten Kinderrechtsorganisationen in Europa schützt,stärkt und fördert die Kindernothilfe zurzeit annähernd 1,9 MillionenKinder und ihre Familien und Gemeinschaften in insgesamt 33 Ländern.In Deutschland leistet sie vornehmlich Öffentlichkeits- undBildungsarbeit. Dabei schult und berät sie unter anderemOrganisationen bei der Entwicklung von Schutzkonzepten. Wer mehrerfahren möchte, findet unter www.kindernothilfe.de/schulungsangebotdie nötigen Informationen.Pressekontakt:Angelika Böhling, PressesprecherinAngelika.Boehling@kindernothilfe.deTel.: 0203.7789-230; mobil: 0178.8808013Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell