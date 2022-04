VfB Stuttgart will gegen Borussia Dortmund Serie ausbauen

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

STUTTGART (dpa-AFX) - Der VfB Stuttgart will seine Erfolgsserie ausbauen und gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) wichtige Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga sammeln. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo ist seit vier Spielen ungeschlagen, muss gegen den Tabellenzweiten Dortmund aber auf Torjäger Sasa Kalajdzic und Abwehrchef Waldemar Anton verzichten. Kalajdzic fehlt wegen eines positiven Corona-Tests, Anton ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Dafür kehrt Linksverteidiger Borna Sosa nach Adduktorenproblemen wohl in die Startelf zurück.

Zwar fällt Dortmund von der Tabellensituation her die Favoritenrolle zu, allerdings wirkten die Westfalen in den zurückliegenden Wochen und erst recht nach dem jüngsten 1:4 gegen RB Leipzig verunsichert. Stuttgart holte dagegen zuletzt aus vier Spielen acht Punkte. Daher strahlen die Gastgeber trotz Rang 15 und nur einem Punkt Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz Optimismus aus./maj/DP/zb