Vetropack: Ist das die Chance auf einen Gewinn?

Profitiert hat der Konzern vor allem von der im November 2020 erfolgten Übernahme des Glaswerks in Moldawien, das 50 Mio SFr zum Umsatz beitrug. Aber auch in allen anderen Absatzmärkten hat Vetropack besser abgeschnitten. Das operative Ergebnis stieg um 7,2% auf 81,6 Mio SFr. Belastet haben die gestiegenen Rohstoff-, Energie-, Verpackungs-, Transport- und Personalkosten, die nur zum Teil an die… Hier weiterlesen