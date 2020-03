VetropackWie geht’s weiter, ?

Weitere Suchergebnisse zu "DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate":

Für die Aktie Vetropack aus dem Segment "Metall- und Glasbehälter" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 30.03.2020, 12:47 Uhr, ein Kurs von 2338.33 CHF geführt.

Unser Analystenteam hat Vetropack auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Vetropack schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,74 % und somit 0,05 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,69 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Vetropack mit einem Wert von 12,87 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Behälter & Verpackung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 26,36 , womit sich ein Abstand von 51 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Vetropack-Aktie: der Wert beträgt aktuell 45,68. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Vetropack auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 59,6). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Vetropack damit ein "Hold"-Rating.